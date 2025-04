Africa Mission, venerdì 11 aprile incontro con la giornalista Anna Pozzi sul tema “Tra violenza e speranza”

Anna Pozzi è una che non ha paura di raccontare. Non ha paura di spiegare le guerre che spaccano l’Africa e che il più delle volte sono ignorate dai media italiani anche se creano emergenze umanitarie su larga scala. Pozzi, che è redattrice del mensile ”Mondo e missione” e autrice di reportage per diverse testate, sarà a Piacenza venerdì 11 aprile alle 18.30 al Centro Il Samaritano di via Giordani 14 nell’ambito del Laboratorio di mondialità consapevole: interverrà sul tema ”L’Africa tra violenza e speranza”: l’incontro è organizzato in collaborazione con Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, che promuove il percorso insieme all’Università Cattolica di Piacenza.

CHI È ANNA POZZI?

Anna Pozzi è una giornalista e saggista che ha realizzato numerosi reportage da una quarantina di Paesi dell’Africa e del Medio Oriente. Collabora con diverse testate giornalistiche ed è autrice di vari libri. Collabora con l’Università Cattolica di Milano e Fondazione Ismu, cura eventi culturali, mostre e pubblicazioni.

È specializzata su migrazioni e tratta, temi sui quali tieni anche corsi di formazione per giornalisti in Italia e nei Paesi di origine e transito dei migranti in vari Paesi africani, in collaborazione con OIM e con l’Associazione Carta di Roma.

Per la sua conoscenza di questi temi e il suo impegno per le vittime della tratta ha ricevuto l’invito a intervenire al Quirinale l’8 marzo 2019 e ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.