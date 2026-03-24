Placentia Half Marathon, torna la Minimaratona Pedibus: “Promuove l’attività fisica e la mobilità sostenibile” – AUDIO

Si terrà domenica 10 maggio, nell’ambito della 29esima edizione della Placentia Half Marathon, la Minimaratona Pedibus, iniziativa rivolta ai ragazzi, alle scuole e alle loro famiglie, frutto della collaborazione tra il comitato organizzatore della PHM e il Comune di Piacenza – tramite Ceas Infoambiente -, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale.

L’appello alle scuole

Tutte le scuole primarie e dell’infanzia statali e paritarie di Piacenza e provincia sono quindi invitate a partecipare alla manifestazione, coinvolgendo e facendosi rappresentare da insegnanti, alunni e famiglie intere. Le iscrizioni, distinte per classe, potranno essere effettuate – entro mercoledì 15 aprile – solo in modalità digitale al link www.placentiahalfmarathon.it/distanze/camminata-pedibus.

All’inizio del mese di aprile, i plessi scolastici che avranno comunicato la partecipazione riceveranno dagli organizzatori della PHM i materiali di supporto (pali e tessuto) per realizzare lo striscione (80×200 cm) rappresentativo della propria scuola (quello valutato come più efficace e creativo riceverà un premio). Anche per questa edizione viene riconfermato il tradizionale concorso artistico che premia lo slogan e i disegni più creativi e gli istituti e le classi più numerose.

Le novità

“A differenza delle scorse edizioni, a essere premiati non saranno i singoli bambini e bambine autori dei disegni sui propri pettorali, ma le classi che vorranno preparare un cartello (100×70 cm) sul tema: “Liberi di muoverci… spazio per tutti!”. Ogni cartello dovrà riportare il nome della classe e della scuola che lo ha realizzato”.

Le classi che vorranno partecipare al concorso artistico, all’arrivo dovranno recarsi nella postazione allestita presso l’Arena Daturi per consegnare i disegni in gara. Una commissione composta dalle autorità locali e da referenti degli organizzatori e dell’Ufficio scolastico territoriale valuterà i disegni e gli slogan in gara. In coerenza con la strategia “plastic free” del Comune di Piacenza e all’impegno costante della manifestazione sul fronte della sostenibilità, i pettorali saranno realizzati con una soluzione riciclabile.

Il sostegno di Unicef

“Anche quest’anno, la Minimaratona Pedibus avrà un fine benefico a sostegno di alcuni progetti di Unicef, l’agenzia Onu che si impegna quotidianamente in oltre 190 paesi e territori per salvare la vita dei bambini, difendere i loro diritti e aiutarli a realizzare il loro potenziale. Ai partecipanti (classe o gruppo) è richiesta pertanto una offerta collettiva e libera a Unicef, da effettuarsi sul conto corrente del Comitato Provinciale di Piacenza con la causale: 29^ PHM – Minimaratona Pedibus (con l’indicazione della scuola e della classe)”.

Sarà cura del Comitato Provinciale Unicef comunicare il resoconto delle offerte raccolte e il progetto specifico a cui saranno dedicate, a sostegno di bambini e bambine la cui vita è minacciata in tanti Paesi del mondo. La partenza è confermata alle 9.40 circa presso il Palazzetto dello sport di via Alberici (zona Pubblico Passeggio), dopo il passaggio e il saluto ai maratoneti da parte dei bambini. L’arrivo è previsto all’Arena Daturi.

Informazioni pratiche e premi

Un’apposita mappa con itinerario e indicazioni logistiche e di sostenibilità sarà inviata alle scuole aderenti. All’arrivo i partecipanti e le famiglie saranno salutati e ringraziati dalle autorità cittadine e dai referenti Unicef. In seguito saranno comunicati e premiati (con buoni acquisto di materiale didattico): il plesso scolastico con il maggior numero di partecipanti (alunni, fratelli, accompagnatori e insegnanti valutato sul numero totale di alunni iscritti al plesso), 100 euro.

La classe con il maggior numero di partecipanti (alunni, fratelli, accompagnatori e insegnanti valutato sul numero totale di alunni frequentanti la classe), 100 euro. Il plesso scolastico con lo striscione più efficace e creativo, 100 euro. Le sei classi autrici dei disegni sui cartelli che saranno valutati come più creativi sul tema “Liberi di muoversi… spazio per tutti”, rispettivamente per la sezione della scuola infanzia e per ciascuna classe di scuola primaria prima, seconda, terza, quarta e quinta, 100 euro ciascuno; il cartello di classe con lo slogan valutato come il più creativo sul tema, 100 euro. La premiazione avverrà in data e luogo da comunicare.

“Promuovere l’attività fisica e la mobilità sostenibile”

La Minimaratona Pedibus promuove l’attività fisica e la mobilità sostenibile a scuola, anche nell’ambito delle azioni dell’omonimo “Protocollo di intesa” siglato fra Comune, Ausl, Ufficio scolastico territoriale e Federazione Italiana Medici Pediatri di Piacenza; promuove la pace e la solidarietà, sostenendo i progetti internazionali di Unicef; aderisce alle “Linee guida per gli eventi sportivi sostenibili” della Regione Emilia-Romagna e alla strategia regionale e comunale plastic free; partecipa alla campagna internazionale “Street 4 kids” nell’ambito delle attività svolte da Infoambiente con la rete regionale dei Ceas, coordinati da Ctr Educazione alla sostenibilità e reportistica ambientale di Arpae; rientra fra le attività candidate al Festival dello Sviluppo sostenibile, che promuove gli obiettivi di Agenda 2030.

Per maggior informazioni, Ceas Infoambiente (infoambiente@comune.piacenza.it, tel. 0523 492171), coordinamento minimaratona (Ceas Infoambiente, infoambiente@comune.piacenza.it), Comitato organizzatore Half Marathon A.Confalonieri e P.Perotti (info@placentiahalfmarathon.it, www.placentiahalfmarathon.it/distanze/camminata-pedibus).

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