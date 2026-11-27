Incontro in Municipio, nei giorni scorsi, per i partner che insieme all’Amministrazione comunale – rappresentata nell’occasione dall’assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Francesco Brianzi, affiancato dallo staff del Servizio Piacenza Giovani – portano avanti il progetto “Piacenza Talenti”, nell’alveo della legge regionale con cui l’Emilia Romagna, dal 2023, promuove e supporta le iniziative volte a favorire la permanenza sul territorio di figure di elevata professionalità e specializzazione. “Un percorso attuato, nella nostra città – ricorda Brianzi – in sinergia con il Protocollo Atenei e con il prezioso sostegno di Art-Er, nonché potendo contare sulla sensibilità e la partecipazione di istituzioni e associazioni di categoria”.

Sportello Piacenza Talenti: orientamento al lavoro, ricerca della casa e pratiche amministrative

La riunione è stata occasione per tracciare un bilancio dell’attività dello Sportello Piacenza Talenti, situato presso l’Hub TOO, che offre servizi di orientamento al lavoro in collaborazione con il Centro per l’Impiego e dà supporto nella ricerca dell’alloggio – ad oggi, la bacheca degli affitti conta 29 annunci attivi – nonché nel disbrigo di pratiche amministrative, con una forte richiesta in merito ai permessi di soggiorno: il 43% degli utenti si rivolge allo sportello prima ancora dell’arrivo in città.

“Piacenza Talenti Friendly”, una rete di negozi e servizi per l’accoglienza internazionale

Nel corso dell’incontro, Open Lab ha illustrato l’impegno delle aziende locali in tema di politiche di attrattività per i giovani talenti, mentre Tomato ha proposto il kit di accoglienza – “Welcome Guide” – che viene consegnato a chi si rivolge allo sportello, lanciando l’iniziativa “Piacenza Talenti Friendly”, che mira a creare una rete di esercizi commerciali, bar e supermercati in cui siano disponibili informazioni – anche online – in due lingue o staff che parla l’inglese, pagamenti digitali accessibili e si organizzino eventi dedicati.

Corso di lingua italiana per i talenti internazionali, presentazione il 18 dicembre

In partenza, prossimamente, anche un corso di lingua italiana in 6 moduli, a cura di Agorà e British Institutes, che verrà presentato nel corso di un evento pubblico il 18 dicembre.

Teatro a 10 euro per universitari e under 30

In primo piano anche la collaborazione tra Amministrazione comunale e Fondazione Teatri per avvicinare i giovani universitari e la fascia under 30 al palcoscenico, grazie a un investimento congiunto che consente l’accesso a un prezzo agevolato di 10 euro a una selezione di spettacoli dai cartelloni di lirica, concertistica e danza.

Brianzi: una Piacenza sempre più aperta all’innovazione e alle opportunità per i giovani

“Momenti di confronto come quello organizzato nei giorni scorsi – rimarca l’assessore Brianzi – sono fondamentali per consolidare ulteriormente il gioco di squadra che sta dando energia e risorse a una Piacenza sempre più aperta, orientata all’innovazione e all’offerta di opportunità qualificate per i giovani. Non solo in accompagnamento a percorsi di studi che vedono crescere costantemente la dimensione internazionale, ma anche in una prospettiva più a lungo termine, come progetto di vita da costruire sul territorio“.

Imprese, sanità e commercio: il contributo delle realtà locali a Piacenza Talenti

Un intento rafforzato dal contributo delle diverse realtà partecipanti: da Confindustria, che ha rimarcato la necessità di agire ulteriormente sulla semplificazione delle procedure e della gestione dei permessi di soggiorno per i talenti internazionali, all’Azienda Usl che ha confermato la proficua collaborazione in essere per campagne di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria rivolte ai giovani, anche in inglese.

Confesercenti ha sottolineato l’importanza di una rete ampia con gli esercizi commerciali locali, ad esempio promuovendo l’adesione alla YoungEr Card e proponendo il coinvolgimento attivo delle edicole come “presidio di opportunità e servizi” per gli studenti.

Affitti per i giovani, il coinvolgimento del settore immobiliare

Confermato anche l’impegno del settore immobiliare per favorire il riconoscimento, ai giovani locatari, di garanzie che facilitino l’accesso agli affitti, rimarcando l’impatto positivo che la bacheca affitti di Piacenza Talenti può avere sul mercato locale.

Università Cattolica di Piacenza, orientamento, mentorship e intelligenza artificiale

L’incontro in Municipio ha offerto anche l’occasione per illustrare i progetti degli atenei aventi sede in città: servizi di orientamento e programmi di mentorship per l’Università Cattolica, che porta avanti anche percorsi di coprogettazione con focus sia in ambito sociale, sia legati all’intelligenza artificiale, nonché iniziative settoriali come “My Vertical”, incentrata su energia e automotive.

Università di Parma e Politecnico di Milano, il collegamento tra formazione e mondo del lavoro

Anche per l’Università di Parma, proseguono su molteplici fronti le attività quali workshop sul mercato del lavoro e cicli di incontri con le aziende per studenti internazionali e italiani, accanto al filone del placement per i dottorandi di ricerca. Il Politecnico di Milano ha presentato le attività del “Career Service” e l’implementazione delle sinergie a livello locale, mentre il Conservatorio Nicolini ha illustrato il progetto “Conservatorio Orienta”, da cui emerge che il 64% dei diplomati lavora con la musica – che rappresenta, per il 36%, l’attività prevalente – e che il 53% trova un’occupazione entro sei mesi dall’ottenimento del titolo di studio.

Conservatorio Nicolini, formazione e avviamento al lavoro

Il Conservatorio ha avviato seminari formativi e di tutoring, nonché una collaborazione con il Politecnico per il settore dell’acustica, con l’obiettivo di rendere strutturale il percorso di avviamento al lavoro.