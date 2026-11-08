Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio eclissa la Sirio Massonelli nello scontro al vertice (3-0)

Nella sfida al vertice del girone C, le ragazze di coach Matteo Capra superano nettamente la Sirio Massonelli Perugia in tre set e restano da sole in vetta alla classifica a punteggio pieno. Un primato consolidato anche grazie alla sconfitta di Soliera sul campo della Vbc Arnopolis.

Dopo un avvio complicato, con la formazione ospite avanti fino a metà del primo set (17-18), la Pallavolo San Giorgio, trascinata da un’ottima Benedetta Giordano in regia e supportata da una Greta Galelli solida in seconda linea, trova lo spunto decisivo per conquistare il parziale. Nei due set successivi le padrone di casa prendono saldamente in mano il gioco, mostrando efficacia in tutti i fondamentali e impedendo alle umbre di rientrare in partita. Top scorer dell’incontro They, autrice di 17 punti.

La cronaca

La Pallavolo San Giorgio parte in salita nel primo parziale. Un ace dell’ex Zorzetto vale l’1-4, mentre un muro di Nielson porta il punteggio sul 2-7. La reazione delle giallobiancoblù non tarda ad arrivare: They firma il 6-8, ma un pallonetto di Zorzetto ristabilisce le distanze sul 6-11, costringendo coach Capra a chiamare time out.

Le padrone di casa provano a ricucire lo strappo, ma la Sirio mantiene il vantaggio (10-15). Un parziale di cinque punti a uno riporta sotto le piacentine (15-16), poi il servizio vincente di They vale la parità sul 18-18. Cornelli mette la freccia e porta avanti la San Giorgio sul 20-18. Le umbre, però, restano in scia grazie a due attacchi di Pagot. A chiudere il set ci pensa un servizio vincente di Cornelli, che consegna il parziale alle padrone di casa sul 25-21.

Il secondo set è decisamente più favorevole alle ragazze di coach Capra. They apre le danze con un bel pallonetto che vale il 4-1, ma Zorzetto risponde. Pagot, con un attacco in pipe, firma il 6-2; alcuni errori delle piacentine consentono però alla Sirio di ristabilire la parità sul 6-6.

Le due squadre procedono a braccetto per alcuni scambi, prima che Gerosa firmi il 13-10 e Feroldi allarghi ulteriormente il divario tra le padrone di casa e le umbre. Il vantaggio rimane sostanzialmente invariato, con coach Capra che inserisce Gilioli per sfruttarne la precisione al servizio. La Pallavolo San Giorgio prende definitivamente il controllo del parziale, portandosi sul 20-12. La Sirio prova ad accorciare le distanze, ma il finale è tutto di marca piacentina: il turno in battuta di They e il set point firmato da Cornelli spengono ogni tentativo di rimonta. Il parziale si chiude sul 25-19.

Anche la terza frazione parla piacentino. Un mani-out di un’ispirata Pagot vale il 7-1, poi Cornelli mette a terra il pallone dell’11-4. La Pallavolo San Giorgio continua a dettare il ritmo e mantiene saldamente il controllo del gioco (16-9). Giordano, dalla linea dei nove metri, firma l’ace del 19-10, con la Sirio che prova comunque a restare aggrappata alla partita.

Pallavolo San Giorgio – Sirio Massonelli Perugia 3-0

Pallavolo San Giorgio Piacentino: Jotov, They 17, Tonini, Gilioli, L. Galelli (L2), G. Galelli (L1), Ironi, Feroldi 8, Pratissoli, Bonelli, Pagot 15, Giordano 2, Gerosa 10, Cornelli 11. All. Capra-Da Gradi.

Sirio Massonelli Perugia: Sangoi 5, Artini 10, Bollettin, Zorzetto 6, Nielson 9, Guarino 2, Lillacci (L1), Ferrini 2, Braida 1, Segaricci, Giannetti, Agrifoglio, Cucina (L2). All. Bovari-Giannoni.