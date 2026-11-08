Brusaporto – Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

8 Novembre 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Notizie, Piacenza calcio, Sport
Brusaporto Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

I biancorossi, dopo il passaggio a vuoto di Solbiate contro il Milan Futuro, cercano il riscatto nella trasferta in provincia di Bergamo contro il Brusaporto che non vince in campionato da Settembre. Il Piacenza scende in campo con il lutto al braccio in ricordo di Gianpietro Marchetti, lo storico Ds degli anni d’oro che portò il club dalla C alla A.

Cap Service NovDic26

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Le probabili formazioni

Brusaporto (3-4-3): Saporetti, Daffara, Sabatini, Regonesi, Alfarano, Arrigoni, Giorno, Prandini, Agbugui, Lo Conte, Barcella. All. Cascino
Piacenza (4-4-2): Bruno, Bagaschi, Milani, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia, Bassanini, Mustacchio e Raffini. All. Franzini

Arbitro: Antonello Lupo (Venosa)
Ass. 1: Marcello Francesco Termini (Palermo)
Ass. 2: Marco Garofalo (Palermo)

Il pre gara

Franzini verso Bursaporto – Piacenza: “Dobbiamo riscattarci con una gara importante” AUDIO

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