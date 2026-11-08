Brusaporto – Piacenza LIVE su RADIO SOUND fm 94.6 dalle 14:30

I biancorossi, dopo il passaggio a vuoto di Solbiate contro il Milan Futuro, cercano il riscatto nella trasferta in provincia di Bergamo contro il Brusaporto che non vince in campionato da Settembre. Il Piacenza scende in campo con il lutto al braccio in ricordo di Gianpietro Marchetti, lo storico Ds degli anni d’oro che portò il club dalla C alla A.
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Le probabili formazioni
Brusaporto (3-4-3): Saporetti, Daffara, Sabatini, Regonesi, Alfarano, Arrigoni, Giorno, Prandini, Agbugui, Lo Conte, Barcella. All. Cascino
Piacenza (4-4-2): Bruno, Bagaschi, Milani, Bakayoko, Mazzantini, Rrapaj, Poledri, Mazzaglia, Bassanini, Mustacchio e Raffini. All. Franzini
Arbitro: Antonello Lupo (Venosa)
Ass. 1: Marcello Francesco Termini (Palermo)
Ass. 2: Marco Garofalo (Palermo)