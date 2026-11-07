Judo – Asia Sassi è argento al Gran Premio Cinture Nere, Emma Tromby campionessa regionale

La società sportiva Judo Piacenza Shiai, guidata da Fulvio Sassi e Fabiana Draghi, continua con passione e dedizione la propria opera di formazione e preparazione di nuovi campioni. Il 1° novembre, a Ferrara, si sono svolti il Gran Premio Federale FIJLKAM Cinture Nere 1°, 2° e 3° Dan e il Campionato Federale Regionale di Judo, riservato alle categorie Esordienti A e B.

Una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni per la società, che ha visto il ritorno sul tatami, dopo quasi due anni di assenza dalle competizioni, di Asia Sassi, già Campionessa Italiana e quinta classificata agli Europei di Judo. Un rientro importante, coronato da una splendida medaglia d’argento, che conferma ancora una volta il suo talento e il suo valore.

Grandissima soddisfazione anche per Emma Tromby, che conquista la medaglia d’oro e il titolo di Campionessa Regionale Federale nella categoria Esordienti A.

Ottimi risultati anche nella categoria Esordienti B, dove Lara Georgiev e Adam Driza conquistano due splendide medaglie di bronzo. Quattro atleti sul podio, quattro importanti risultati e tanta soddisfazione per tutto il gruppo sportivo.

La Judo Shiai prosegue così il proprio percorso, confermando l’impegno quotidiano nella crescita sportiva e personale dei propri atleti e nella formazione dei campioni di domani.