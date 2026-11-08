Fiorenzuola – Club Milano LIVE dalle 14:30 su RadioSound 94.6 fm

Segui Fiorenzuola – Club Milano LIVE solo su RADIOSOUND!
Il Fiorenzuola di mister Villa affronta in casa il Club Milano del nuovo tecnico Allegretti, in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza.
La Cronaca di Fiorenzuola – Club Milano
Qui la cronaca minuto per minuto del match…
Le probabili Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Ferretti, Gallo, Formato. All. Villa
CLUB MILANO (3-5-2): Stucchi, Prendi, Ferrante, Maurizii, Conti, Arena, Acella, Baud Banaga, Olivari, Riboli, Vedovati. All. Allegretti