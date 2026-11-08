Fiorenzuola – Club Milano LIVE dalle 14:30 su RadioSound 94.6 fm

8 Novembre 2026 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Fiorenzuola - Club Milano

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta in casa il Club Milano del nuovo tecnico Allegretti, in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza.

Cap Service NovDic26

La Cronaca di Fiorenzuola – Club Milano

Qui la cronaca minuto per minuto del match…

Le probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Barozzini, Cazzaniga, La Vigna, Alluci, Ferretti, Gallo, Formato. All. Villa
CLUB MILANO (3-5-2): Stucchi, Prendi, Ferrante, Maurizii, Conti, Arena, Acella, Baud Banaga, Olivari, Riboli, Vedovati. All. Allegretti

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