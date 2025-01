Agricoltori in corteo per le vie del centro e presidio lungo strada Caorsana. Modifiche alla viabilità

Domani, martedì 28 gennaio, si svolgerà in città un corteo organizzato dagli agricoltori piacentini. A partire dalle 12:30, una rappresentanza di agricoltori con 4 o 5 trattori si muoverà da piazzale delle Crociate per raggiungere il Palazzo della Provincia in corso Garibaldi. Per quanto riguarda il centro storico, il percorso prevede il passaggio lungo via Campagna, piazza Borgo e corso Garibaldi con il presidio costante della Polizia locale a regolare il traffico.

Per consentire il passaggio dei mezzi in sicurezza, dalle 12 alle 16, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di corso Garibaldi tra via Croce e via Vigoleno.

Si informa inoltre che da domani, 28 gennaio, a giovedì 30 gennaio, è previsto un presidio organizzato dalle rappresentanze degli agricoltori nel parcheggio del Cimitero urbano tra strada Caorsana e via Portapuglia. Nell’area in questione, riservata ai mezzi agricoli, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti gli altri veicoli, dalle ore 7 di martedì 28 alle ore 20 di giovedì 30 gennaio.