Ai domiciliari dopo una serie di furti alle “macchinette”, ma torna a colpire: arrestato

I carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone hanno dato esecuzione all’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza nei confronti di un soggetto che si era già reso responsabile di furto aggravato ricettazione in concorso ed appropriazione indebita.

L’uomo, infatti, insieme ad un complice, si era appropriato in tempi diversi del denaro contenuto in 67 distributori automatici di bevande e alimenti che una società di distribuzione aveva collocato presso aziende pubbliche e aziende private ubicate in provincia di Piacenza e Pavia. Per questi episodi il 24 novembre scorso era stato messo ai domiciliari presso la sua dimora, ma lo stesso violando le prescrizioni impostegli ha addirittura perseverato nella commissione e nel tentativo di realizzazione di altri furti con il medesimo modus operandi. Difatti, i carabinieri di Borgonovo Val Tidone hanno accertato che il giovane il 28 novembre danneggiava un distributore collocato in un’azienda di Pieve Porto Morone dove si era introdotto con l’intenzione di appropriarsi del denaro e lo stesso faceva il giorno dopo, il 29 novembre in un’azienda questa volta di Borgonovo Val Tidone.

L’ordinanza in aggravamento e sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone con l’ausilio dei colleghi di Pavia. L’uomo infatti trovato nella dimora della provincia di Pavia, è stato arrestato ed espletate le formalità di rito , portato presso la locale casa circondariale “Le Novate” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.