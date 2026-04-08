Morte di Luigi Alberti, il giudice respinge la richiesta di scarcerazione per il figlio e la moglie della vittima

Resta in carcere Giuseppe Alberti, mentre la madre Giuseppina Decuzzi continuerà a scontare la misura degli arresti domiciliari. È quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Luigi Alberti, l’uomo trovato senza vita nella sua abitazione di Castel San Giovanni.
Il figlio e la moglie della vittima sono entrambi accusati di omicidio. Nei giorni scorsi, i rispettivi legali avevano presentato richiesta di scarcerazione per entrambi, ma il giudice ha rigettato l’istanza, confermando le misure cautelari già disposte.
La decisione arriva al termine delle prime fasi dell’indagine, che punta a chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dei due familiari.
Le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura, mentre resta alta l’attenzione su un caso che ha profondamente scosso la comunità di Castel San Giovanni.