Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la vetrina di un negozio

8 Aprile 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Piacenza 166 incidenti moto bici
blank

Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile a La Verza, dove un’auto ha sfondato la vetrina di un negozio.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa contro l’esercizio commerciale.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti. Restano invece da quantificare i danni alla vetrina e agli arredi esterni del negozio.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover