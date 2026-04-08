Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la vetrina di un negozio

Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile a La Verza, dove un’auto ha sfondato la vetrina di un negozio.
Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento, finendo la sua corsa contro l’esercizio commerciale.
Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Fortunatamente non si registrano feriti. Restano invece da quantificare i danni alla vetrina e agli arredi esterni del negozio.