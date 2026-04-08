Educazione e benessere digitale, incontro gratuito in XNL sabato 11 aprile

“Genitori alla prese con le sfide dell’educazione digitale: perché non costruire alleanze tra famiglie?”, è il titolo dell’incontro organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza e dal Coordinamento pedagogico territoriale sul tema dell’educazione digitale e focalizzato su una proposta concreta: la costruzione di un patto condiviso e costruito dal basso, una alleanza educativa fra adulti (famiglie con altre famiglie; famiglie con altre figure educative, scolastiche, sportive, ecc.) per rendere più graduale e consapevole la fruizione dei dispositivi e dei contenuti digitali da parte dei minori.

L’evento – in programma sabato 11 aprile, dalle ore 10 alle 12, presso la sede di XNL Piacenza, in via Santa Franca 39 – è rivolto a educatori, insegnanti, pedagogisti, operatori sociali, catechisti, genitori e personale dei Centri per le Famiglie. L’incontro prevede gli interventi di Marco Gui, professore di “Sociologia dei media” presso l’Università di Milano-Bicocca nonché presidente della Fondazione Patti Digitali e Marco Grollo, educatore, formatore nonché fondatore e presidente dell’associazione MEC Media Educazione Comunità.

La prenotazione è obbligatoria, per iscriversi all’evento: tinyl.co/4RIP. Per informazioni è possibile contattare lo Sportello InformaFamiglie&Bambini: tel. 0523 492380 whatsapp 349 7627122 email informafamiglie@comune.piacenza.it.

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