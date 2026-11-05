Raccolta differenziata, incontro pubblico a Castelvetro il 9 novembre

Il Comune di Castelvetro Piacentino organizza un incontro pubblico lunedì 9 novembre alle ore 21, nella Sala Consiliare del Municipio, in piazza Emilio Biazzi 1, per illustrare le novità legate all’introduzione della Tariffa Corrispettiva Puntuale, prevista per il 2027.
Il nuovo sistema collegherà il costo del servizio di gestione dei rifiuti anche alla quantità di rifiuti conferiti, con l’obiettivo di incentivare la raccolta differenziata e ridurre i rifiuti indifferenziati.
L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, sarà un’occasione per conoscere il funzionamento della nuova tariffa e i possibili cambiamenti per le famiglie.