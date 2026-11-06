Otto nuovi ispettori per la guardia di finanza piacentina, il saluto del comandante provinciale

Nella mattinata di venerdì 6 novembre 2026, presso la Caserma “Luigi Galli”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Piacenza, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Amadori ha ricevuto gli Ispettori del 95° corso “Argentera III” assegnati ai Reparti operativi presenti sul territorio piacentino.

Gli otto giovani Finanzieri, al primo incarico della loro carriera, giungono al termine di un ciclo di formazione durante il quale sono stati addestrati per tutti i servizi propri di una moderna forza di polizia economico – finanziaria con il conseguimento della laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”.

Gli ispettori saranno destinati a rafforzare i reparti operativi della Provincia: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il Gruppo di Piacenza, la Tenenza di Castel San Giovanni e la Tenenza di Fiorenzuola, in modo da potenziare il personale impiegato nelle attività investigative e nel controllo economico del territorio.

Nel rivolgere loro un caloroso benvenuto, il Colonnello Amadori ha voluto illustrare le caratteristiche del contesto socio – economico che li vedrà impiegati e i settori operativi più rilevanti, come quelli del contrasto al riciclaggio e agli illeciti nel settore della spesa pubblica.

A conclusione dell’incontro, il Comandante Provinciale ha augurato a tutti loro buon lavoro, sottolineando l’importanza del contributo che andranno ad apportare nella salvaguardia e tutela dell’economia legale e della comunità locale.