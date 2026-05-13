Allegro con Brio 2026 dal 17 maggio al 14 giugno. Torna la rassegna realizzata come di consueto in collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza. Il cartellone prevede quattro concerti domenicali, tutti alle ore 17 e a ingresso libero, che aprono alla città la splendida Sala dei Teatini e vedono protagonisti allievi e docenti del Conservatorio, in un percorso che attraversa repertori classici e contemporanei.

Si parte domenica 17 maggio con un concerto inaugurale di particolare rilievo, affidato all’Orchestra Sinfonica “Antonino Votto” del Conservatorio di Piacenza città verdiana diretta da Alessandro Bonato. Il programma accosta il brio teatrale dell’ouverture da “L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini alla dimensione lirica e contemplativa della Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Ludwig van Beethoven.

Il secondo appuntamento, domenica 31 maggio, propone un interessante viaggio attraverso oltre due secoli di musica. “Dal ’700 al ’900: l’evoluzione artistico-espressiva degli strumenti a fiato” metterà in luce come le possibilità timbriche ed espressive del quintetto di strumenti a fiato si siano progressivamente sviluppate, dal linguaggio elegante ed equilibrato del Settecento fino alle sonorità più ricche, intense e virtuosistiche dell’Ottocento e del Novecento. Nel programma musiche di Joseph Haydn, Franz Danzi, Jacques Ibert e Willy Hess, che saranno eseguite da I Solisti della Votto: Elena Cecconi (flauto), Paolo Pinferetti (oboe), Ivano Rondoni (clarinetto), Alfredo Pedretti (corno) e Fausto Polloni (fagotto).

Domenica 7 giugno, spazio al contemporaneo nel concerto “I giovani compositori piacentini del XXI secolo e l’anima circense di Prokof’ev”, con la collaborazione della classe di Composizione della Prof.ssa Barbara Rettagliati. La musica degli allievi del Conservatorio Guido Pagani e Nicolò Clementi è accostata a Sergej Prokof’ev, nell’interpretazione del quintetto de I Solisti della Votto formato da Paolo Pinferetti (oboe), Ivano Rondoni (clarinetto), Antonio de Lorenzi (violino), Iakov Zats (viola) e Andrea Sala (contrabbasso).

L’ultimo appuntamento, domenica 14 giugno, con I Solisti della Votto diretti da Paolo Rossini, mette al centro due opere dedicate agli strumenti a fiato che, pur appartenendo ad epoche diverse, dialogano tra loro attraverso una stessa tradizione musicale: la Serenata in mi bemolle maggiore op. 7 di Richard Strauss, brillante e piena di energia, e la Serenata in si bemolle maggiore K. 361, la celebre “Gran Partita” di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei lavori più raffinati e straordinari mai scritti per strumenti a fiato.

«La rassegna “Allegro con Brio” costituisce uno degli eventi di punta dell’anno per il nostro Conservatorio: un momento dedicato a far emergere le capacità dei nostri giovani musicisti, in dialogo con la competenza dei docenti – ha evidenziato il presidente del Nicolini, Massimo Trespidi, durante la conferenza stampa nella Sala dei Teatini –. L’iniziativa dimostra la vitalità del Nicolini e il suo impegno costante nella diffusione della cultura musicale, non solo all’interno dell’istituto ma anche per la città di Piacenza. Un ringraziamento va alla Fondazione Teatri e al Comune di Piacenza per il loro importante sostegno in questo percorso di crescita e condivisione».

Presente all’incontro con i giornalisti anche il direttore del Conservatorio Roberto Solci: “Ad aprire la rassegna sarà il nostro vero gioiello: l’orchestra ‘Antonino Votto’ del Conservatorio, protagonista di un programma dedicato a Beethoven e Rossini sotto la bacchetta del giovane, ma già affermato, a livello internazionale, direttore Alessandro Bonato. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i docenti coinvolti negli altri concerti per la dedizione, lo spirito di collaborazione e la piena condivisione degli obiettivi didattici e artistici del Conservatorio.”

«La proficua collaborazione tra il Conservatorio Nicolini e la Fondazione Teatri di Piacenza continua a crescere, confermando un impegno condiviso nella valorizzazione dei giovani interpreti e del loro percorso artistico. La Sala dei Teatini torna ad accogliere il pubblico cittadino con una nuova edizione della rassegna “Allegro con Brio”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale piacentino – sottolinea Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza –. I concerti in calendario offriranno agli studenti l’opportunità di confrontarsi con il pubblico e con l’esperienza del concerto dal vivo, creando un dialogo concreto tra studio, pratica artistica e divulgazione culturale. Un particolare ringraziamento va alla direzione del Conservatorio per il dialogo costante e la condivisione di un progetto dedicato alla crescita delle nuove generazioni di musicisti».

Tutti i concerti si terranno nella Sala dei Teatini, via Scalabrini 9, Piacenza. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

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