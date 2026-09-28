Torna la Fiera dell’Aglio Monticelli d’Ongina, dal 1° al 4 ottobre quattro giorni tra tradizione, spettacoli e gastronomia. La manifestazione, organizzata con la collaborazione della Pro Loco e di CO.P.A.P., vedrà protagonista l’Aglio Bianco Piacentino, insieme a numerosi altri prodotti stagionali.

La Fiera dell’Aglio, riconosciuta come “Sagra di Qualità”, proporrà un programma articolato tra iniziative culturali, musica, mercatini, gastronomia e momenti dedicati alle tradizioni locali.

Si parte giovedì 1° ottobre con una commedia dialettale ospitata nella Rocca Pallavicino. Venerdì 2 ottobre spazio alla musica con il Live Tribute 883 dei Cani Sciolti, seguito dalla serata “Anni 90”. Il programma proseguirà sabato 3 ottobre con il mercatino per l’intera giornata, un convegno e, in serata, il live dei Deja Vu.

Gran finale domenica 4 ottobre, con il mercatino, il corteo storico e lo showcooking con Daniele Persegani. La giornata si concluderà con la serata affidata al DJ VItaliano.

Durante l’evento gli stand gastronomici saranno aperti venerdì e sabato a partire dalle 19.30, mentre domenica saranno disponibili per tutta la giornata.