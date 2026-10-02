Volley – Gas Sales Piacenza: verso il Memorial Masiera, biancorossi impegnati a Schio contro Pallavolo Padova

Prosegue il percorso di avvicinamento al campionato di Gas Sales Piacenza. Domani, sabato 3 ottobre, i biancorossi saranno di scena a Schio, dove alle ore 17.00, al Palasport Livio Romare, affronteranno la Pallavolo Padova nell’ambito del Memorial Masiera, appuntamento dedicato al ricordo di Livio Romare e inserito all’interno del Masieraday.

Sarà la sesta uscita di questa preseason e per la formazione guidata da coach Dante Boninfante si tratta di un nuovo e importante banco di prova nel percorso di preparazione alla stagione 2026-2027.

Di fronte i biancorossi troveranno una Pallavolo Padova che milita anch’essa nel massimo campionato italiano, in una sfida che rappresenta un ulteriore test utile per verificare la crescita del gruppo sotto il profilo tecnico, tattico e atletico.

Le due squadre, poi, si ritroveranno sotto rete tra poche settimane quando il 18 ottobre Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata con i patavini al Kioene Arena di Padova nella prima giornata di SuperLega.

L’evento di domani a Schio va però oltre il semplice aspetto sportivo. Il Memorial Masiera avrà infatti una forte finalità solidale: l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione Vento in Faccia, Pedalare Senza Confini, realtà che permette alle persone con disabilità non autosufficienti di sperimentare la libertà e le emozioni della bicicletta attraverso progetti inclusivi. Un’iniziativa che unisce sport, memoria e solidarietà, trasformando ogni presenza sugli spalti in un contributo concreto a sostegno dell’associazione.

I biglietti per assistere all’incontro sono disponibili sul circuito Vivaticket. Il costo è di 10 euro per il biglietto intero, 6 euro per il ridotto Under 14 e 8 euro per il posto in piedi; ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Dopo i positivi segnali emersi nelle precedenti uscite precampionato, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si prepara quindi ad affrontare un’altra sfida di alto livello, in una giornata che celebrerà i valori più autentici dello sport: competizione, condivisione e solidarietà.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza quasi al completo: mancherà solo Daniel Iyegbekedo atteso a Piacenza nei prossimi giorni mentre Cooper Robinson ha iniziato il percorso il percorso di recupero con lo staff medico biancorosso dopo l’intervento al ginocchio destro.