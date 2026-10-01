Geofluid torna a Piacenza Expo dal 7 ottobre, oltre 380 espositori e visitatori da tutto il mondo: “Risorsa per tutto il territorio” – AUDIO

Dal 7 al 10 ottobre i padiglioni e l’area espositiva outdoor di Piacenza Expo ospiteranno la 25ª edizione di Geofluid, il più importante e qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

In un contesto geo-politico internazionale pesantemente condizionato dai conflitti bellici e dai dazi che incidono negativamente sullo scenario economico globale, Geofluid si conferma il principale punto di riferimento internazionale per il settore, con numeri che superano l’edizione dei record del 2023: 383 espositori provenienti da tutta Italia e da 23 diversi Paesi esteri (Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea Del Sud, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, India, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria), visitatori preregistrati provenienti da più di 90 Paesi e 24.000 mq di area espositiva. Consistente anche il numero di espositori piacentini – 15 le aziende “made in Piacenza” presenti quest’anno – a testimonianza di un’eccellenza produttiva nell’ambito soprattutto della perforazione di terreni di diversa natura geologica e di servizi geotecnici collegati alle grandi opere, che affonda le proprie radici storiche ai tempi dei giacimenti petroliferi e metaniferi dell’era Mattei.

“Numeri – evidenzia il Presidente di Piacenza Expo, Davide Villa – che testimoniano non solo la crescita continua e costante di Geofluid, ma anche la qualità e la capacità organizzativa della nostra struttura operativa. Questo importante evento fieristico è il risultato di un percorso che, nel tempo, ha coinvolto imprese, associazioni di categoria, ordini professionali, istituti universitari e di ricerca e il forte richiamo che esercita sugli operatori conferma una consolidata leadership nel segmento di riferimento a livello internazionale”.

La parte espositiva, con macchinari, attrezzature e tecnologie per i lavori nel sottosuolo, rappresenta ancora una volta la parte principale di Geofluid, ma altrettanto importante è il ricco programma di eventi collaterali che prevede 25 appuntamenti di approfondimento tematico tra convegni, seminari e workshop, frutto del lavoro di un Tavolo tecnico composto da Piacenza Expo, ANIM, Acque Sotterranee, Anipa, OGER e Consiglio Nazionale Geologi, insieme ad altre associazioni di categoria coinvolte nei singoli appuntamenti tra cui SIGEA, ALIG, ANIGHP, AIF e IATT. In piena transizione ecologica, Piacenza Expo ha saputo imprimere a Geofluid una concreta lettura in quest’ottica in considerazione dei cambiamenti climatici, oltre all’attenzione ai territori fragili. Il programma convegni proporrà inoltre tematiche di strettissima attualità come Rischio territoriale e monitoraggio, Risorsa acqua, Materia prime critiche, Stoccaggi sotterranei, Cambiamento climatico, Dati sismici. Un aggiornamento professionale per geologi, ingegneri e imprenditori del settore.

Confermata anche per quest’anno la presenza di un’area per le demo live, un vero e proprio cantiere per le innovazioni tecnologiche e i protocolli operativi. Novità di rilievo è l’apertura, ad opera di Piacenza Expo, Piacenza Alimentare e Consorzio salumi tipici piacentini, di un temporary shop con prodotti tipici piacentini in virtù della presenza di visitatori esteri e provenienti dalle altre regioni italiane.