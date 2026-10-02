Volley – VAP: vittoria per l’U17, buone indicazioni da U19 e U15

U19

Centro Volley Reggiano – Volley Academy Piacenza 4-0

(25-21; 28-26; 25-19; 25-20)

Volley Academy Piacenza: Momo, Carlà (L), Lunardini, Lamberti, Mosetti, Agosto, Di Luzio, Fenzio, Abondio, Olivi, Lara-Fondin, De Servi, Ferri (L), Carli, Isitor.

All. Michele Fanni, Paolo Bergamaschi

L’amichevole disputata a Reggio Emilia contro il Centro Volley Reggiano, avversaria che la VAP ritroverà anche in campionato in Serie B1, si è conclusa con la vittoria della squadra di casa per 4-0.

I primi due set, tuttavia, avrebbero potuto avere un esito diverso se le ragazze di coach Fanni non fossero incappate in diversi errori e in una serata non particolarmente positiva in fase offensiva.

«Non sono contento della prestazione – ha commentato coach Fanni – perché abbiamo fatto un passo indietro in attacco, che dovrebbe rappresentare il nostro punto di forza, senza riuscire a mettere in difficoltà le avversarie. Resta un po’ di rammarico perché, pur non attaccando bene, nei primi due set siamo andati vicini a vincerli. Come nota positiva, sia in battuta sia in ricezione abbiamo compiuto un passo in avanti rispetto alle ultime uscite».

U17

Team 03 – Volley Academy Piacenza 0-3

(21-25; 21-25; 18-25)

Volley Academy Piacenza: Fortunato, Riccardi, Clini (L), Sposimo, Bimbi, Tencati, Carciani, Sorsi, Compaore, Mosetti, Fagiani (L), De Servi, Carli, Isitor P., Paganini, Sarasini.

All. Donato Maggipinto, Renato D’Angionella

Nonostante la squadra di coach Maggipinto si sia presentata a ranghi ridotti, a causa dell’indisponibilità di Sarasini e Paganini e con Sposimo a mezzo servizio, la VAP è riuscita a imporsi per 3-0 sul Team 03 nell’amichevole di precampionato in vista della Serie C.

Dopo qualche errore di troppo commesso nel primo set, sono arrivati evidenti miglioramenti in attacco e a muro, due aspetti particolarmente positivi emersi nel corso dell’incontro.

Da perfezionare, invece, la qualità del primo tocco e la battuta, apparsa a tratti ancora troppo fallosa.

U15

Progetto Volley Orago – Volley Academy Piacenza 3-2

(25-22; 18-25; 25-21; 16-25; 15-11)

Volley Academy Piacenza – Progetto Volley Orago 1-4

(25-22; 18-25; 19-25; 16-25; 9-15)

Volley Academy Piacenza: Fraschini, Paternazzi, La Malfa, Janicijevic, Villa (L), Gariano, Teggi, Casella, Lamberti (L), Scaglia, Isitor P., Garofalo, Dossena, Lori.

All. Simone Mazza, Giulia Gandolfi

Doppio allenamento congiunto al palazzetto dello sport di San Nicolò, che ha ospitato le giovani del Progetto Volley Orago, formazione della provincia di Varese, nell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato con la Volley Academy Piacenza in campo giovanile.

Due ore e mezza di gioco sui due campi allestiti all’interno del palazzetto hanno permesso allo staff tecnico della VAP di raccogliere indicazioni importanti. Sono stati numerosi gli aspetti positivi emersi nel corso dei due allenamenti, così come non sono mancati gli elementi sui quali continuare a lavorare e da migliorare in vista dei prossimi appuntamenti.