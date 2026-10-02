Rugby – Trasferta romana per Sitav Lyons per la seconda giornata di Coppa Italia

Seconda trasferta di Coppa Italia per Sitav Rugby Lyons, che affronterà un’ardua sfida: sabato 3 ottobre i Leoni scendono a Roma per affrontare le Fiamme Oro, una delle candidate alla vittoria finale e vittoriose a Biella nella prima giornata.

I bianconeri sono invece chiamati a rialzare la testa dopo la sconfitta con l’Accademia Francescato, che ha mostrato i limiti della formazione piacentina ancora in fase di rodaggio, come spiegato da Coach Tino Paoletti: “Siamo soddisfatti della prova mostrata nel primo tempo della sfida, mentre nella ripresa siamo andati in affanno soprattutto per nostri errori individuali e per non aver rispettato il piano di gioco. Sappiamo bene di avere di fronte una stagione lunga e tanto lavoro da svolgere, visto anche l’alto numero di infortuni patito in questo mese ci consideriamo ancora in rodaggio. A Roma sarà una sfida dura, contro una squadra forte e in fiducia dopo la prima gara stagionale: noi dobbiamo guardare solo al nostro lavoro e a portare in campo ogni partita qualche miglioramento importante senza perdere la fiducia in noi stessi.”

A livello di formazione, arriva l’esordio in Prima Squadra di Mattia Montesissa come pilone sinistro, che in prima linea sarà accompagnato da Borghi e Moretti, con l’altro giovane pilone bianconero Andres Lanzani pronto per la sua prima presenza dalla panchina. Sostanzialmente confermata la linea arretrata, con Giovanni Via che subentra come estremo come unica novità. In panchina, si segnala anche il ritorno di Alessandro Via, che dopo l’operazione alla spalla subita al termine della passata stagione è pronto a portare il proprio contributo.

Appuntamento allo Stadio “Renato Gamboni” di Roma domani, sabato 3 ottobre, alle ore 14.00 per la seconda giornata di Coppa Italia e la sfida tra Fiamme Oro e Sitav Rugby Lyons.

Sitav Rugby Lyons: Via G; Pasini, Moore, Gaetano, Calosso; Camero, Colombo; Perazzoli, Rossetti, Cisse; Moretto (cap), Salerno; Moretti, Borghi, Montesissa

A disposizione: Bolzoni, Lanzani, Tripodo, Basso, Barbieri, Via A, Russo, Nakov

Non disponibili per infortunio: Scatigna, Bottacci, Rodina, Russo, Coluzzi, Franzoso, Fornasari, Gaddi