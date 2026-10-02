Villa Valle-Fiorenzuola: servono punti per smuoversi dal fondo della classifica

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Il Fiorenzuola di mister Villa affronta la trasferta bergamasca contro il Villa Valle, match valido per la 6° giornata del girone B di Serie D.

Rossoneri sempre ultimi in classifica

Il Fiorenzuola arriva a questo scontro dopo il primo risultato utile conquistato contro il Caldiero: l’1-1 in casa della scorsa giornata ha quantomeno tolto lo 0 dalla casella dei punti e dei gol fatti ma non ha variato la posizione dei rossoneri in classifica: i ragazzi di mister Villa sono sempre ultimi e bisognosi di punti per cercare di risalire quanto prima.

Questa trasferta serve per trovare continuità di risultati.

Anche il Villa Valle in cerca di continuità

I padroni di casa di mister Sgrò arrivano a questo match dopo aver trovato il primo successo stagionale, vincendo 1-2 in trasferta sul campo del Leon. I bergamaschi vogliono quindi confermarsi anche di fronte al proprio pubblico per dare continuità ad un campionato che è iniziato in maniera altalenante: 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta per il Villa Valle.

Non sarà, quindi, un match semplice per il Fiorenzuola che deve cercare, però, di portare a casa quanti più punti possibile in questo momento.