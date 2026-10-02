Punto ambiente temporaneo di Iren a Castel San Giovanni, tutte le informazioni

2 Ottobre 2026 Redazione FG Economia

Un servizio temporaneo dedicato ai cittadini per facilitare il ritiro dei materiali necessari alla raccolta differenziata. A Castel San Giovanni sarà attivo il Punto Ambiente temporaneo Iren, ospitato al piano terra della sede comunale di Piazza XX Settembre 2.

Il Punto Ambiente sarà disponibile in diverse giornate tra ottobre e dicembre, sempre nella fascia oraria dalle 9 alle 12.30. Nel dettaglio, le aperture del lunedì sono previste il 19 e 26 ottobre e il 2, 9, 16, 23 e 30 novembre. Il giovedì il servizio sarà attivo il 22 e 29 ottobre, il 5, 12, 19 e 26 novembre e il 3 dicembre. Le aperture del sabato sono invece fissate per il 17, 24 e 31 ottobre, il 7, 14, 21 e 28 novembre e il 5 dicembre.

L’iniziativa permetterà quindi di recarsi direttamente nella sede comunale per il ritiro dei materiali indispensabili alla raccolta differenziata, secondo il calendario indicato da Iren.

Iren ricorda inoltre ai cittadini la possibilità di utilizzare gratuitamente l’App Iren Ambiente, integrata con IrenYou e accessibile con lo stesso account. Attraverso l’app è possibile consultare il calendario della raccolta, avere indicazioni su come differenziare correttamente i prodotti, segnalare eventuali abbandoni di rifiuti, individuare sulla mappa i centri di raccolta e attivare la EcoCard digitale.

Il Punto Ambiente temporaneo rappresenta dunque un ulteriore riferimento sul territorio per agevolare i cittadini nella gestione quotidiana della raccolta differenziata e nell’accesso ai relativi servizi.

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