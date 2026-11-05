Volley – A Trento si interrompe la corsa della Gas Sales Piacenza, superata al tie-break

Si ferma alla BTS Arena la striscia vincente di Gas Sales Piacenza, superata per 3-2 (25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8) dall’Itas Trentino nel big match della quarta giornata di Superlega Credem Banca. La sfida tra due squadre ancora imbattute e a punteggio pieno della classifica premia i padroni di casa, al termine di una gara intensa e combattuta.

In un confronto che metteva di fronte due delle principali protagoniste del campionato, i biancorossi hanno sofferto e faticato nei primi due set a tenere il passo lottato di una Trento capace di esprimere grande continuità soprattutto nei momenti decisivi dei set.

La formazione piacentina dal terzo set in avanti ha cambiato ritmo e risposto colpo su colpo all’aggressività dei trentini e hanno conquistato la possibilità di giocare il tie break. Dove la differenza l’ha fatta il turno in battuta di Faure.

Una battuta d’arresto che non cancella quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali e che rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita del gruppo.

Archiviata la trasferta di Trento, Gas Sales Piacenza si concentra sulla prossima sfida di campionato in programma domenica 8 novembre (ore 18.00) al PalabancaSport: avversaria Rana Verona.

Dante Boninfante

“Nei primi due set non ho nulla da recriminare ai ragazzi, Trento è stata ingiocabile, non ha sbagliato nulla. Il terzo è stato molto difficile ma averlo vinto ci ha dato la spinta per vincere anche il quarto. Il tie break è stato condizionato dalla serie in battuta di Faure, un turno lungo che non ci ha permesso di giocare come possiamo e sappiamo. Torniamo a casa con un punto ottenuto su un campo difficile e qualche recriminazione, bravi i ragazzi a crederci anche quando siamo stati sotto di due set”.

Paolo Porro

“Giocare in questo palazzetto non è facile, nei primi due set abbiamo avuto ben poche occasioni, Trento non ha sbagliato nulla. Peccato aver subito quel filotto in battuta nel quinto set, ma possiamo essere soddisfatti anche se qualche recriminazione ci può essere”.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2

(25-16, 25-20, 23-25, 18-25, 15-8)

Itas Trentino: Nedeljlovic 9, Sbertoli 3, Michieletto 14, Flavio 10, Faure 17, Lavia 13, Laurenzano (L), Roberti, Adriano 11. Ne: Zonta, Gollini (L), Bossi, De Zaiacomo, Torwie. All. Mendez.

Gas Sales Piacenza: Zlatanov 15, Comparoni 2, Bovolenta 16, Robinoson 4, Galassi 1, Porro 5, Pace (L), Gutierrez 13, Brborić, McHenry 9, Leon 1, Travica, Iyegbekedo 3. Ne: Rizzo. All. Boninfante.