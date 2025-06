Asp Città di Piacenza, nel 2024 utile di oltre 405 mila euro. Assemblea dei Soci: “Soddisfazione, tra progetti realizzati e nuove sfide”

L’Assemblea dei Soci di Asp Città di Piacenza ha approvato, la scorsa settimana, il bilancio consuntivo relativo al 2024, esprimendo particolare soddisfazione per l’utile di 405.887 che, come rileva l’assessore alle Società Partecipate Gianluca Ceccarelli, “costituisce il primo risultato pienamente positivo conseguito dall’ente dal 2009 ad oggi, peraltro in un anno in cui non sono stati versati contributi economici da parte dell’Amministrazione comunale: è il frutto di componenti straordinarie, ma anche il segno di un lavoro importante, svolto con grande impegno e serietà dall’Azienda”.

Già nel 2023, infatti, Asp aveva registrato un utile di 10.739 euro, ma su quel consuntivo aveva influito anche il contributo in conto esercizio del Comune, che nel corso dell’anno aveva erogato circa 488 mila euro a beneficio dell’ente.

“L’esito del 2024 – ribadisce Ceccarelli – riportato a nuovo, ci permetterà inoltre di evitare lo stanziamento delle risorse comunali per i prossimi due anni, grazie alle stime positive sull’esercizio 2027 secondo il bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 approvato dall’Assemblea”.

Rinegoziazione del contratto di gestione calore

Un altro elemento significativo connesso all’esercizio positivo deriva anche dalla rinegoziazione del contratto di gestione calore che ha permesso ad Asp di ottenere risparmi considerevoli, migliorando la sostenibilità gestionale. Inoltre, a seguito della fusione con la Fondazione Pinazzi Caracciolo, il patrimonio dell’ente si è ampliato di circa 3 milioni di euro in termini di valore contabile, con l’acquisizione del palazzo affacciato su Stradone Farnese e del fondo agricolo “I tre rivi”: “Risorse preziose per il sistema del welfare cittadino”, rimarca Ceccarelli, evidenziando “il clima di reciproca collaborazione che senza dubbio va a vantaggio della collettività”.

I principali progetti del 2024

L’Assemblea è stata occasione anche per fare il punto sui progetti principali realizzati nel corso del 2024, tra cui l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi sottolinea “la creazione della terza comunità per minori stranieri, con una capacità ricettiva di 12 posti, oltre all’attivazione di un progetto abitativo per i neo-maggiorenni e al recupero a fini sociali di un appartamento che risultava sfitto da anni e all’avvio”.

“Inoltre, grazie ai fondi Pnrr, sono stati avviati quattro interventi di recupero immobiliare che consentiranno di destinare spazi a nuovi, importanti servizi del Comune di Piacenza: progetti dell’Amministrazione come Housing First, la stazione di posta (punto di riferimento per le persone in condizioni di grave marginalità sociale), il percorso di autonomia per gli anziani non autosufficienti e i nuovi alloggi destinati all’autonomia abitativa delle persone adulte con disabilità, potranno trovare la propria sede definitiva, grazie ai finanziamenti Pnrr, in strutture di proprietà di Asp che sta portando avanti un intervento consistente di riqualificazione e rigenerazione urbana”.

Emergenze sociali e programmazione territoriale

“L’obiettivo di fondo è unico: dare risposte concrete sia alle emergenze sociali, sia a una necessità di programmazione territoriale sempre più complessa”.

Tra i temi affrontati con lo sguardo rivolto al futuro, le politiche di gestione e tutela del personale: “La qualità dei servizi – spiega l’amministratore unico di Asp Andrea Chiozza – non può prescindere dal senso di appartenenza e dall’adesione dello staff al progetto dell’ente e ai principi che portiamo avanti: abbiamo scelto di dare priorità all’incremento delle componenti economiche della retribuzione, nell’ambito della contrattazione decentrata, nonché di investire sulle stabilizzazioni (privilegiando le assunzioni dirette rispetto agli appalti esterni) e su un percorso di costante aggiornamento e formazione, consapevoli che sebbene queste scelte comportino un aumento dei costi, dall’altra parte esprimono una strategia che valorizza il lavoro di squadra e le professionalità su cui possiamo contare”.

Non è mancato il confronto sul sistema tariffario: “Una questione nodale – chiosa l’assessore Ceccarelli – che continueremo ad approfondire, nell’impegno condiviso a favorire, anche attraverso un adeguato modello di remunerazione, la pianificazione e la gestione efficiente delle risorse”.