Atletica – Piacenza tra gloria nazionale e regionale: Perotti è d’argento a Roma, Favari brilla ai Regionali

Settimana d’oro per il sodalizio biancorosso: Milo Perotti sale sul secondo gradino del podio ai Giochi della Gioventù, mentre Mattia Favari stacca il pass per gli Italiani U23.

L’Atletica Piacenza sta vivendo un finale di maggio da assoluta protagonista su più fronti. Dai palcoscenici nazionali della Capitale alle sfide regionali, gli atleti biancorossi continuano a mietere successi, confermando la bontà del lavoro tecnico svolto dalla società.

Milo Perotti vicecampione ai Giochi della Gioventù

La notizia più prestigiosa arriva da Roma, dove nella settimana dal 25 al 29 maggio si sono tenuti i Campionati italiani studenteschi (i celebri Nuovi Giochi della Gioventù). In un contesto di altissimo livello, Milo Perotti ha compiuto un’impresa straordinaria nel salto in alto. Con una progressione impeccabile, Perotti ha superato l’asticella a 1,72 m, siglando il proprio primato personale e conquistando una pesantissima medaglia d’argento. Una prestazione che lo consacra tra i migliori talenti della sua categoria a livello nazionale.

Sempre a Roma, ottima prova di carattere per Vittoria Galazzi. Impegnata nei 1000 metri, l’atleta ha confermato il suo costante trend di crescita chiudendo al 12° posto con il tempo di 3’10″91, un risultato che testimonia la sua competitività anche su scala nazionale.

Regionali Assoluti: Favari da podio e record per la squadra

Il fine settimana del 30 e 31 maggio ha visto invece la squadra impegnata ai Campionati regionali individuali Assoluti, dove non sono mancate le scintille, specialmente nel settore velocità.

Mattia Favari si è preso la scena nei 200 metri: con un tempo di 21″74 ha conquistato il bronzo regionale e, soprattutto, ha centrato il minimo di qualificazione per i Campionati italiani U23 .

si è preso la scena nei 200 metri: con un tempo di ha conquistato il e, soprattutto, ha centrato il . Nella stessa gara, Matteo Romiti ha abbassato drasticamente il proprio limite portandolo a 22″27 (nuovo PB).

ha abbassato drasticamente il proprio limite portandolo a (nuovo PB). Sempre sui 200 metri, ottime prestazioni per Miserotti (24″25), Zoe Goffredi (28″12) e Luca Larceri (26″19).

Mezzofondo e Ostacoli: pioggia di personali

Il fine settimana regionale ha regalato sorrisi anche in altre specialità. Negli 800 metri, Nicholas Achilli ha corso una gara magistrale chiusa in 2’03″83, nuovo primato personale. Tra le barriere, Francesca Zanelli ha dominato i 400Hs con un convincente 1’09″16, confermandosi una delle atlete più solide del panorama locale.

Con questo bottino di medaglie e record personali, l’Atletica Piacenza si conferma una realtà in salute, capace di distinguersi tanto nelle manifestazioni scolastiche quanto nei campionati federali di alto profilo.

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