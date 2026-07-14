Appello per trovare una famiglia ad Aron e Perla, Leal Piacenza: “Due pastori tedeschi cercano una storia a lieto fine” – AUDIO

Leal Piacenza lancia un appello per trovare una famiglia ad Aron e Perla, due pastori tedeschi di 10 e 9 anni che cercano una nuova casa.

L’adozione di coppia sarebbe la soluzione ideale. In particolare perché i due cani vivono insieme fin da cuccioli e hanno sempre condiviso la stessa vita. Abituati a fare la guardia, hanno trascorso gli anni. In pratica come fratelli, affrontando il freddo dell’inverno e il caldo dell’estate all’aperto.

Il loro proprietario, non potendo più occuparsi di loro, li ha affidati all’associazione piacentina, che ora spera di regalare a entrambi una storia lieto fine. Aaron e Perla sono due cani dolcissimi e meritano di trascorrere gli ultimi anni della loro vita in una famiglia capace di accoglierli con affetto, offrendo l’amore che meritano.

Sono dei cani dolcissimi – commenta Giustina De Rosa di Leal Piacenza – nonostante il loro vissuto sono buoni e docili. La femmina è un po’ più vivace, mentre il maschio è molto più pacifico, però sono veramente dei cani buonissimi. In particolare esprimono tutta la riconoscenza per quello che stiamo facendo e lo fanno attraverso gli occhi, sono veramente eccezionali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sezione di Leal Piacenza, utilizzando il numero di telefono disponibile sul sito dell’associazione, nella sezione dedicata alle sedi territoriali. I volontari saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni sul carattere, sulle abitudini e sulla gestione di Aaron e Perla.

Estate fa ancora purtroppo rima con abbandoni?

Il trend è sempre negativo. Inoltre in estate c’è anche la carenza di richieste di adozioni, perché un po’ le ferie, un po’ il periodo caldo che non aiuta Noi, come tutte le associazioni italiane, siamo fermi con le adozioni, quindi speriamo di riprendere appena possibile, anche prima di settembre.

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