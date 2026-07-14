Piano di marketing territoriale, Papamarenghi: “La giunta sa dei rapporti tra il direttore generale e il soggetto incaricato?”

«L’Amministrazione era a conoscenza dei rapporti intercorsi tra il Direttore Generale del Comune e il soggetto beneficiario dell’affidamento? Per quale motivo, pur in presenza di numerosi operatori qualificati nel settore, si è scelto di procedere con un affidamento diretto senza acquisire e mettere a confronto più proposte? E infine, nel fiorire di incarichi di questi ultimi anni a numerose realtà toscane anche a discapito di quelle piacentine, esistono altri incarichi affidati dal Comune a soggetti che in passato hanno avuto analoghi rapporti con il Direttore Generale?».

Sono queste le domande al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale di opposizione Jonathan Papamarenghi, che chiede all’Amministrazione di fare piena chiarezza sull’affidamento del Piano di marketing territoriale “Piacenza Nexus”.

LA NOTA DI PAPAMARENGHI

L’interrogazione prende le mosse dall’affidamento diretto, disposto nel settembre 2025 per un importo di 46.360 euro, alla Fondazione PromoPA di Lucca. Una procedura consentita dalla normativa per importi sotto soglia, ma che – osserva Papamarenghi – sarebbe bene affiancare con l’acquisizione di più preventivi al fine di motivare con maggiore forza la scelta del contraente, garantendo all’Ente e alla Città di Piacenza trasparenza, confronto tra competenze e miglior rapporto tra qualità e costo del servizio.

Nessun’altra offerta

Secondo quanto emerge dagli atti consultabili, non risulterebbero essere state richieste altre offerte economiche e tecniche, nonostante il settore del marketing territoriale possa contare su numerosi soggetti altamente qualificati, sia pubblici sia privati.

L’interrogazione richiama inoltre il ruolo particolarmente delicato del Direttore Generale del Comune, che non è un semplice dipendente pubblico ma una figura di nomina politica, fiduciaria del sindaco, cui fanno capo i dirigenti dell’Ente. Lui, a Piacenza, ricopre anche gli incarichi di Segretario comunale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Proprio durante la presentazione ufficiale del piano di Marketing “Piacenza Nexus”, avvenuta lo scorso 22 aprile, è stato il Direttore Generale a intervenire prima degli assessori e al posto dei dirigenti che invece hanno lavorato alla pratica.

Parecchie perplessità

Il caso che suscita parecchie perplessità è evidenziato da Papamarenghi: da verifiche facilmente riscontrabili, emergano negli anni numerosi rapporti tra la Fondazione PromoPA e l’attuale Direttore Generale del Comune. Tra questi figurano la partecipazione dello stesso Direttore Generale come relatore a passate iniziative organizzate dalla Fondazione e la recensione in tono elogiativo, pubblicata sui canali della stessa PromoPA nell’anno dell’affidamento del Piano, del volume da lui scritto sulla gestione del personale negli enti locali.

L’interrogazione evidenzia inoltre la recente nomina al professor Ermanno Bonomi, proprio curatore del medesimo piano “Piacenza Nexus”, anche nella commissione per la selezione del nuovo gestore di Palazzo Gotico e del Bar Ristorante nel Palazzo comunale.

Chiarezza sui rapporti

«L’interrogazione – precisa Papamarenghi – chiede chiarezza sulla legittimità dei rapporti professionali intercorsi tra il Direttore generale e chi oggi sta ricevendo, dal comune di Piacenza, affidamenti ben remunerati. Ciò che si chiede è se, proprio alla luce di tali rapporti e del ruolo apicale ricoperto dal Direttore Generale all’interno del Comune, non sarebbe stato più opportuno procedere con un confronto tra più operatori qualificati, così da rafforzare la trasparenza della scelta e fugare qualsiasi dubbio sulla sua opportunità. Trasparenza consiste anche nell’adottare le procedure che meglio tutelano la fiducia nei confronti del nostro Comune da parte dei cittadini e delle imprese, che sempre più spesso si vedono escluse dagli incarichi nella loro Città».

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