Nuoto Master – Tripletta tricolore per la “mamma” Marta Magnani

Si arricchisce di tre medaglie d’oro tricolori la bacheca sportiva della Vittorino da Feltre. Tre medaglie conquistate dalla squadra biancorossa di nuoto Master, allenata da Cristiano Zappa, ai Campionati Italiani andati in scena nei giorni scorsi a Riccione. Tre medaglie tutte finite al collo di Marta Magnani, straordinaria e applauditissima atleta piacentina capace di imporsi nelle tre distanze della stessa specialità: 50, 100 e 200 farfalla.

“Quello di Marta è un risultato veramente straordinario anche perché in questa specialità, seppur nuotata nello stesso stile, le distanze sono differenti dal punto di vista tecnico. M complimento con Marta per le sue eccezionali prestazioni, raggiunte e ottenute con tanto impegno ma anche sacrifici. Marta, infatti, oltre a lavorare tutti i giorni è anche mamma di tre figli a cui dedica tantissimo tempo, e non le è sempre facile ritagliarsi un po’ di spazio per gli allenamenti e per le gare. Al di là di queste tre straordinarie medaglie, sono molto soddisfatto delle prestazioni di tutti i nostri atleti che hanno gareggiato agli italiani. Tutti sono impegnato con il lavoro e la famiglia e non è stato semplice per loro gareggiare ai tricolori di Riccione durante la settimana. Un sacrificio ripagato da ottimi risultati collettivi”.

I tre ori tricolori di Marta Magnani (M35) hanno anche straordinari riscontri cronometrici: prima nei 50 farfalla con il tempo finale di 30”,01, prima nei 100 farfalla in 1’07”,03 e prima nei 200 farfalla con 2’38”,81.

Gli altri risultati della Vittorino da Feltre

All’ottimo risultato complessivo della Vittorino da Feltre ai Campionati italiani Master di nuoto hanno contribuito anche Mara Ferri (M45), sesta nei 200 rana (3’27”,60), Gabriele Sfulcini (M45) quinto nei 100 rana (1’16”,78), ottavo nei 50 rana (34”,61) e sesto nei 200 rana (2’47”,32), Roberto Mera (M60) sesto nei 200 rana (3’16”,76) e quindicesimo nei 200 stile libero (2’39”,94), Maria Teresa Lambri (M60) settima nei 200 dorso (4’18”,95), Laura Carabia (M35) nona nei 200 dorso (2’58”,50), Maurizio Mera (M55) undicesimo nei 200 dorso (3’29”,27), Paolo Marchionni (M35) undicesimo nei 400 stile libero (5’22”,52) e diciassettesimo nei 200 stile libero (2’30”,80), Roberto Mazzocchi (M60) undicesimo nei 200 misti (3’35”,17), Nicola Tagliaferri (M65) quattordicesimo negli 800 stile libero (15”30”,40) e ventesimo nei 1500 stile libero (30’19”,41), Andrea Alborghetti (M50) quattordicesimo nei 1500 stile libero (24’35”,40) e ventesimo negli 800 stile libero (12’46”,30), Sara Soresi (M40) diciassettesima nei 50 rana (44”,83), Paolo Molinari (M45) ventunesimo nei 50 rana (37”,23) e trentanovesimo nei 100 stile libero (1’10”,17), Matteo Molinari (M40) trentasettesimo nei 50 stile libero (28”,21) e Fabio Magnaschi (M55), cinquantaduesimo nei 50 stile libero (31”,96).

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