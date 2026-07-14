Volley – Gas Sales Piacenza: lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson è biancorosso

Gas Sales Piacenza comunica di aver raggiunto un accordo con lo schiacciatore statunitense Cooper Robinson per la stagione sportiva 2026-2027.

Nato l’8 agosto 2002 in California, a Pacific Palisades, Cooper Robinson è uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione della pallavolo americana. Schiacciatore di 202 centimetri, reduce dall’esperienza nel campionato giapponese con la maglia dell’Hiroshima Thunders, approda in Italia per la sua prima avventura professionistica in Europa. Già inserito stabilmente nel progetto tecnico della Nazionale maschile degli Stati Uniti, ha fatto parte dei gruppi delle selezioni statunitensi nelle più recenti competizioni internazionali e sta giocando la Volleyball Nations League.

Prodotto della prestigiosa UCLA, con cui ha conquistato due titoli nazionali NCAA, Robinson si è affermato come uno degli attaccanti più completi del panorama universitario americano. Nel 2025 è stato nominato AVCA First Team All-American e MPSF Player of the Year, chiudendo la stagione con 365 punti realizzati in attacco e confermando qualità tecniche e atletiche di altissimo livello.

I suoi primi passi pallavolistici li ha mossi nei tornei scolastici californiani con la Loyola HS, approdando quindi alla UC Los Angeles, con cui ha partecipato dal 2021 al 2025 alla lega universitaria NCAA Divisione I, il massimo campionato universitario di pallavolo maschile degli Stati Uniti, vincendo due titoli nazionali consecutivi.

Nella stagione 2025-2026 ha iniziato la sua carriera da professionista in Giappone partecipando alla SV League con gli Hiroshima Thunders.

Il debutto con la maglia della nazionale americana è datato 2024: medaglia d’argento alla Coppa Panamericana a cui ha fatto seguito la conquista della medaglia d’oro alla Norceca Final Six dove viene anche premiato come miglior servizio.

Giocatore completo e moderno, Cooper Robinson si distingue per fisicità, elevazione e capacità di incidere nei momenti chiave della gara. Il suo percorso di crescita e le esperienze maturate finora lo rendono un profilo perfettamente in linea con il progetto sportivo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Queste le prime parole di Cooper Robinson

“Firmare con Piacenza significa moltissimo per me. Sono estremamente grato di avere l’opportunità di vestire la maglia di questo Club e di poter competere ai massimi livelli. Ho seguito Piacenza negli ultimi anni e sono rimasto molto colpito dal livello di gioco espresso dalla squadra e dall’ambizione del Club. Non vedo l’ora di conoscere lo staff, i miei nuovi compagni e tutte le persone che fanno parte dell’organizzazione. Darò tutto me stesso per questa squadra e per i tifosi, mettendo in campo ogni giorno il massimo impegno e la massima determinazione.

Giocare in SuperLega è un sogno che diventa realtà. Seguo questo campionato fin da quando ero giovane e ho sempre immaginato un giorno di poter competere con una delle squadre protagoniste di questa lega. Sono davvero felice e orgoglioso di poterlo fare con Piacenza. Amo la passione e l’energia che questo campionato riesce a trasmettere, grazie al contributo dei giocatori e dei tifosi. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida, confrontarmi con i migliori atleti al mondo e difendere i colori di un Club così importante”.

L’approdo a Piacenza rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del giocatore, pronto a confrontarsi con la SuperLega, uno dei campionati più competitivi al mondo.

Con questo innesto, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza aggiunge al proprio roster un atleta giovane ma già di profilo internazionale, confermando la volontà di investire su talenti emergenti capaci di garantire qualità immediata e prospettive future.

Ninni De Nicolo, direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Cooper è uno schiacciatore che abbina grandi qualità tecniche e atletiche. È un giocatore con mezzi fisici importanti, capace di garantire notevoli altezze in attacco e a muro, e pensiamo che possa dare un contributo significativo al nostro roster. Il suo arrivo si inserisce perfettamente nella linea tecnica che la società ha deciso di seguire, puntando su profili giovani, di talento e con ampi margini di crescita. Quest’anno avremo due giocatori americani in squadra, entrambi provenienti dalla stessa università e già nel giro della nazionale statunitense, che punta a essere protagonista alle prossime Olimpiadi casalinghe. È sicuramente motivo di orgoglio per noi poter contare su due atleti di questo livello e con queste prospettive”.

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