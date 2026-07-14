Centro pasti di Cadeo, Ugl: “Il Comune interviene e le attività tornano nella struttura. Secondo Cgil e Cisl il problema non c’era”

“A partire dal 22 luglio prossimo i pasti destinati all’ospedale di Fiorenzuola d’Arda torneranno ad essere preparati presso il centro pasti di Cadeo”. L’annuncio arriva da parte del sindacato Ugl.

LA NOTA DELL’UGL

“Ciò grazie all’intervento del comune di Cadeo che installerà nei prossimi giorni 2 condizionatori a beneficio delle lavoratrici che prestano lì la loro opera. Il comune, cui va il plauso per la sensibilità dimostrata, si è detto anche disponibile al confronto futuro relativamente ad altre misure che si rendessero necessarie. Abbiamo per esempio suggerito, qualora i tecnici competenti lo ritenessero un metodo efficace, di ricoprire le vetrate particolarmente esposte al sole con pellicole termiche anti-calore”.

Così come l’anno scorso, ci riteniamo soddisfatti del risultato, salvo la situazione non richieda l’avvio di ulteriori confronti.

Diversamente dall’anno scorso però c’è stato un prezzo da pagare: 18 giorni di trasferimento dei pasti per l’ospedale di Fiorenzuola al centro pasti di Cirfood a La Verza. Un’iniziativa unilaterale dell’azienda alla quale ci opponemmo nel 2025 e rispetto alla quale abbiamo manifestato anche quest’anno la nostra contrarietà. Un’iniziativa che ha rappresentato un disagio notevole per le lavoratrici e che difatti ha creato disorientamento e scompiglio.

A questione definita possiamo concludere che UGL Terziario ha agito come sempre con ragionevolezza ma con grande determinazione, l’azienda ha adottato una misura non condivisibile, il comune di Cadeo ha brillantemente risolto la questione. Nessuno ha detto che cucine, lavaggio e zone attigue non fossero calde oltre il tollerabile.

Nessuno tranne Filcams CGIL e Fisascat CISL che negli interventi stampa che abbiamo letto hanno sostenuto che “le temperature erano più accettabili…la situazione non così invivibile come l’anno scorso” asserendo anche che la nostra organizzazione oltre che senza (o con scarsi) motivi aveva avviato la rivendicazione per l’eccessivo caldo senza consultare le lavoratrici.

Un atto di sciacallaggio incardinato sul (giusto) sconforto delle lavoratrici.

La verità è che al centro pasti di Cadeo era necessario intervenire per il clima presente non rispondente ai requisiti di salvaguardia della salute delle lavoratrici, che UGL Terziario ha agito su sollecitazione della RSA (non ce ne sono altre oltre a quella di UGL Terziario) e che, come sempre, avevamo ragione.

UGL Terziario di certo non fa i comunicati stampa “general generici”, scrivendoli negli uffici dotati di aria condizionata, per richiamare l’attenzione sulle temperature nei luoghi di lavoro e poi, di fronte ai casi concreti, dire che…insomma…lavorare ad oltre 30° è una condizione accettabile e non invivibile.

Come avrebbero verificato la temperatura cgil e cisl? Andando a fare un’assemblea a fine servizio. La nostra RSA ha fatto notare: con le attrezzature per cucinare spente dopo aver lavorato a ritmo ridotto avendo solo prodotto i pasti dell’appalto del Comune di Cadeo.

La salute, insieme alla sicurezza, dei lavoratori meritano più serietà!

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