Atletica – Storia e futuro: Piacenza abbatte un record leggendario dopo 52 anni

L’atletica leggera è fatta di numeri, centimetri e centesimi di secondo, ma soprattutto di storie che attraversano le generazioni. Quella scritta di recente dall’Atletica Piacenza è una pagina memorabile, capace di collegare il presente dorato del club con un passato mitico che resisteva da ben cinquantadue anni.

Tra prestazioni storiche, primati personali polverizzati e palcoscenici nazionali, il sodalizio biancorosso si conferma un pilastro intramontabile dello sport piacentino.

Il capolavoro della 4×100: crolla il muro del 1974

Il momento più emozionante si è consumato il 30 giugno sulla pista del Campus “Pino Dordoni”, durante il Meeting 5 Cerchi Festival – Memorial Bellocchi. La staffetta 4×100 maschile assoluta dell’Atletica Piacenza ha letteralmente infiammato il pubblico, bloccando il cronometro sul tempo di 41″81 e stabilendo il nuovo record provinciale.

Per capire la portata dell’impresa, basta guardare indietro: il precedente primato (41″9) resisteva dal 1974 ed era detenuto da quattro autentiche leggende della Libertas Fiorenzuola, tutte maglie azzurre Juniores:

Angelo Cino (velocista da 10″5 sui 100m and 21″5 sui 200m, poi Fiamme Gialle)

(velocista da 10″5 sui 100m and 21″5 sui 200m, poi Fiamme Gialle) Augusto Bottioni (tuttora primatista provinciale dei 110hs con 14″5, ex Fiamme Gialle e top U19 in Europa)

(tuttora primatista provinciale dei 110hs con 14″5, ex Fiamme Gialle e top U19 in Europa) Graziano Chiusa (7,32m nel lungo e 10″8 nei 100m)

(7,32m nel lungo e 10″8 nei 100m) Mauro Marchionni (10″9 sui 100m e 22″5 sui 200m)

A compiere l’impresa di superare questi giganti è stato un quartetto tanto eterogeneo quanto perfetto nei cambi: Kirill Visigalli(specialista del salto in lungo), i due velocisti puri Mattia Favari e Matteo Romiti, e lo straordinario Lorenzo Cesena. Quest’ultimo, specialista dei 400 ostacoli, si è superato correndo poco prima della staffetta un eccellente 400m piano in 50″13. Un’alchimia perfetta che ha riscritto la storia.

Pioggia di Primati Personali al “5 Cerchi Festival”

La serata del 30 giugno non è stata memorabile solo per la staffetta. Molti altri portacolori biancorossi hanno trovato la giornata perfetta, mettendo a segno prestazioni di assoluto rilievo: Valentino Palpi: Ha superato l’ottima misura di 1,80m nel salto in alto, dimostrando una crescita costante; Anna Pissarotti: Ha letteralmente volato sui 400 metri, fermando il cronometro a 59″34, nuovo record personale; Isotta Maria Vitali: Negli 800 metri ha polverizzato il proprio limite stampando un ottimo 2’23″89; Michele Boselli: Nel lancio del giavellotto (attrezzo da 800 grammi) ha scagliato la misura del nuovo primato personale a 49,87m.

Caorle Tricolore: la gioventù piacentina brilla ai Campionati Italiani

Il fine settimana del 4 e 5 luglio ha visto l’Atletica Piacenza trasferire il proprio talento a Caorle, in occasione dei Campionati Italiani Juniores. Anche nel contesto nazionale, i giovani atleti piacentini sono stati capaci di graffiare.

Giorgio Corrini si è preso la scena nel lancio del martello, conquistando un prestigioso dodicesimo posto in Italia grazie al proprio primato personale di 53,47m, una misura che lo proietta con decisione tra i migliori specialisti della categoria.

Nota di merito speciale per Giulio Bonino nel salto con l’asta. Dopo aver strappato il pass per i Campionati Italiani all’ultimo secondo utile proprio il 30 giugno al Memorial Bellocchi – grazie a un grande salto a 4,35m (suo record personale) – Bonino si è confermato ad altissimi livelli anche sulla pedana tricolore di Caorle, superando l’ottima misura di 4,00m.

L’Atletica Piacenza dimostra ancora una volta di saper unire il rispetto per una tradizione gloriosa alla capacità di rinnovarsi e produrre talenti. Che si tratti di competizioni locali o dei massimi palcoscenici nazionali, la maglia biancorossa continua a correre, saltare e lanciare verso il futuro, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport piacentino.

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