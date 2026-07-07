Volley, Serie B – Seconda stagione alla Canottieri Ongina per Elio Cormio

Seconda stagione alla Canottieri Ongina (serie B maschile) per Elio Cormio, schiacciatore classe 1998 originario di Molfetta e che in carriera ha disputato anche l’A3 e l’A2 con Palmi e Cantù.
“Sono contento, ne avevamo già parlato a metà stagione, io volevo rimanere a Monticelli e non avevo motivi per andar via, essendo stato molto bene qui. Pur abitando a Reggio Emilia, faccio volentieri la strada per un progetto che mi piace, per la qualità delle persone che lo animano e per la serietà di come si fanno le cose alla Canottieri Ongina. L’ossatura della squadra resta e l’idea è di fare ciò che abbiamo dimostrato nell’ultima parte di campionato.
Ora ci conosciamo, sappiamo come funzionano gli ingranaggi rodati ed è più semplice inserire qualche nuovo elemento. Vogliamo spingerci al massimo della qualità che possiamo esprimere e sarà importante pensare a noi stessi senza guardare agli altri. Lo possiamo far bene e il resto verrà da sé. Sono un fan del lavoro e dell’organizzazione e qui ci sono. Sono carico per questa nuova avventura”.