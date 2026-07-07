Volley – Francesco Rizzo, libero classe 2008: dal settore giovanile alla prima squadra della Gas Sales Piacenza

Gas Sales Piacenza comunica con soddisfazione l’ingresso in prima squadra di Francesco Rizzo, libero classe 2008, promosso dal settore giovanile biancorosso e pronto a iniziare la sua prima stagione in SuperLega.

Si tratta di un importante traguardo nel percorso di crescita del giovane atleta che, dopo aver iniziato la sua avventura pallavolistica con il Volley Life Viterbo, la scorsa stagione è approdato a Piacenza, continuando la propria formazione nel settore giovanile biancorosso giocando in serie C e con l’Under 19. Dalla stagione 2026-2027 entrerà a far parte stabilmente del roster della prima squadra dopo aver svolto nella scorsa stagione l’intero precampionato con la prima squadra, scendendo in campo anche in due gare amichevoli, per lui un anno di contratto. Un riconoscimento al lavoro, all’impegno e alla dedizione dimostrati da Francesco Rizzo nel corso della scorsa stagione, oltre che alla qualità del progetto tecnico e formativo sviluppato dal club.

Nato a Viterbo il 15 novembre 2008, alto 183 centimetri, è stato più volte selezionato nelle rappresentative territoriali e regionali del Lazio ed è stato convocato nella nazionale Under 17.

Francesco Rizzo rappresenta un esempio concreto della filosofia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, orientata alla valorizzazione dei giovani talenti e alla creazione di un percorso che consenta agli atleti più promettenti di raggiungere il massimo livello della pallavolo italiana.

L’ingresso in prima squadra offrirà a Rizzo l’opportunità di allenarsi quotidianamente con atleti di alto profilo e di proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di una delle realtà più ambiziose del panorama nazionale.

Le parole Francesco Rizzo

“Firmare per Piacenza significa entrare a far parte di una delle realtà più importanti e ambiziose del panorama pallavolistico italiano. Per me è un onore indossare questa maglia, che rappresenta un punto di riferimento nel volley di alto livello. Sono entusiasta di questa opportunità e pronto a crescere, imparare dai campioni che avrò accanto e dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della società.

Essere inserito nel roster della prima squadra rappresenta il coronamento di un percorso iniziato nel settore giovanile della Volley Life Viterbo e proseguito poi nelle giovanili di Piacenza. È una grande emozione vedere concretizzarsi il lavoro svolto in questi anni: passare dal vivaio alla prima squadra è il sogno di ogni ragazzo che cresce in un club. Affronto questa sfida con grande umiltà, determinazione e con la voglia di dimostrare di essere all’altezza di un palcoscenico così importante”.

Ninni De Nicolo, Direttore Sportivo Gas Sales Piacenza

“Francesco Rizzo è un ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile. Nella scorsa stagione ha svolto l’intero precampionato con la prima squadra, scendendo in campo anche in due gare amichevoli, e ha dimostrato di possedere buone qualità tecniche, grande disponibilità al lavoro e l’atteggiamento giusto per affrontare questo percorso. Per questi motivi abbiamo deciso di promuoverlo stabilmente in prima squadra.

Per lui si tratta di un’opportunità importante, che dovrà sfruttare per continuare a migliorare e crescere, sia dal punto di vista tecnico che personale. Siamo felici di poter offrire ai ragazzi del nostro vivaio la possibilità di entrare a far parte della prima squadra. Vogliamo che il percorso di Francesco rappresenti uno stimolo e un esempio per tutti i giovani del nostro settore giovanile: con impegno, sacrificio e dedizione è possibile conquistarsi questa opportunità”.

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