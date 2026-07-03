Confapi Industria, ecco la squadra che affiancherà il presidente Cerciello: “Forte presenza femminile e un mix di esperienza e nuove energie” – AUDIO

Esperienza e nuove energie: sono i tratti che contraddistinguono la nuova giunta di presidenza di Confapi Industria Piacenza, la cui composizione è stata illustrata al Consiglio Direttivo lo scorso 30 giugno e ora è stata presentata pubblicamente dal presidente Vincenzo Cerciello.

«È una squadra rinnovata e orientata al futuro, che unisce esperienza e nuove energie con l’ingresso di nuovi componenti accanto a figure già conosciute nel nostro sistema associativo – spiega Cerciello – una squadra che ci supporterà nei prossimi tre anni di mandato».

Due le caratteristiche sostanziali: «Una forte presenza femminile contraddistingue questa giunta dato che per la prima volta ne fanno parte tre imprenditrici, espressione di competenze e percorsi aziendali significativi per il nostro territorio – sottolinea – e poi si è voluto puntare su un chiaro ricambio generazionale: l’età media della giunta è infatti inferiore ai 50 anni, un dato che conferma la volontà di aprire una nuova fase senza rinunciare alla solidità e all’esperienza necessarie per guidare l’associazione. Per noi è importante ascoltare i giovani e capire cosa sta facendo e che direzione sta seguendo l’imprenditoria giovanile».

La novità di questo mandato è anche l’attribuzione di deleghe specifiche di natura politica, di indirizzo e di raccordo, nel rispetto dello Statuto, degli organi associativi, della struttura e del ruolo delle categorie a tutti i componenti della giunta; Cerciello manterrà invece la delega alla strategia associativa, alla rappresentanza generale e all’internazionalizzazione.

Lavoro congiunto e di squadra

«L’obiettivo è che le deleghe della giunta non si sostituiscano al lavoro delle categorie e non si sovrappongano alla loro rappresentanza – precisa il presidente di Confapi Industria Piacenza Cerciello – entro settembre completeremo il rinnovo di tutte le categorie, rafforzando ulteriormente la partecipazione e il raccordo con la nostra base associativa. Le deleghe avranno invece una funzione trasversale: mettere a sistema competenze, favorire il raccordo tra i diversi settori e rafforzare la nostra capacità di rappresentanza. Abbiamo voluto costruire una squadra capace di valorizzare competenze imprenditoriali diverse, unite da un obiettivo comune: rafforzare la nostra associazione e dare ancora più voce alle piccole e medie imprese del territorio».

«Sono orgoglioso di mettere la mia esperienza al servizio del territorio – evidenzia Ballotta – la mia è una delega che guarda al futuro».

«Quando penso a Confapi Industria Piacenza – sottolinea Curti – penso a una realtà che rappresenta le specificità e le eccellenze territoriali e che deve entrare nei tavoli decisionali della città».

«Sono soddisfatto della mia delega – fa presente Cravedi – perché si focalizzerà sulle possibilità, i vantaggi, ma anche i rischi delle tecnologie».

«Considero il fatto di far parte della giunta di presidenza una bella opportunità – spiega Fiorani – la speranza è di valorizzarla al meglio».

«Sono felice della delega alla sostenibilità – dichiara Malta – perché è un tema caro alle generazioni più giovani e che ci offre la possibilità di progettare un futuro migliore per tutti».

«Siamo un’associazione che continua a crescere in modo costante e lungimirante – sottolinea Ponginibbi – avanti tutta e insieme come sempre».

«La nostra è un’associazione relativamente giovane, nata poco più di vent’anni fa – specifica Rabaiotti – nel tempo abbiamo cercato di evolvere e di crescere: oggi facciamo un passo in più».

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