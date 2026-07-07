Baseball – Piacenza torna alla vittoria, inguaiando il Rho

Il Piacenza si conferma la “bestia nera” del Rho e ritrova il doppio successo a due mesi di distanza dall’ultimo sweep ottenuto proprio sul diamante dei lombardi. Dopo una sofferta vittoria per 6-5 in gara 1, arrivata con un sorpasso in extremis, i biancorossi dominano gara 2 imponendosi per 12-2 con manifesta superiorità al 7° inning. In classifica non cambia nulla: la squadra di D’Auria resta agganciata al quarto posto.
Gara 1
Al mattino il Piacenza rischia grosso. Sono infatti gli errori difensivi a fare la differenza, vanificando l’ottimo lavoro di Lovattini sul monte di lancio. A metà gara il Rho conduce 5-2 e riaffiorano gli spettri di un’altra brutta figura contro l’ultima della classe.
Al sesto inning i biancorossi rientrano in partita grazie ai singoli di Chacon, Calderon e Gardenghi, accorciando fino al 5-4. Faini, subentrato sul monte, tiene a bada l’attacco ospite e permette al Piacenza di restare in corsa. Il sorpasso, però, arriva soltanto nell’ultimo assalto: il singolo di Penaloza e soprattutto tre pesantissimi errori difensivi del Rho spalancano la strada al definitivo ribaltone, regalando ai padroni di casa una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.
Gara 2
La seconda sfida è invece senza storia. Il Rho resiste per due riprese, poi cede sotto i colpi dell’attacco piacentino. Il confronto delle valide è impietoso: 13 per il Piacenza contro le sole 4 concesse dalla coppia Acevedo-Solano.
Sugli scudi il lead-off Andrea Pancini, autore di una prestazione perfetta con 5 valide in altrettanti turni, impreziosite da un triplo. Da segnalare anche l’esordio del non ancora quindicenne Daniel Rosario, lanciato da D’Auria come battitore designato e capace di ripagare la fiducia con un ottimo 2 su 4.
La giornata si chiude nel migliore dei modi con il 12-2 al 7° inning per manifesta superiorità. Un successo che restituisce un po’ di serenità dopo le difficoltà iniziali, ma che non modifica una classifica che continua a sorridere soprattutto al Mondovì, sempre più lanciato verso i playoff.