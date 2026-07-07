Baseball – Piacenza torna alla vittoria, inguaiando il Rho

Il Piacenza si conferma la “bestia nera” del Rho e ritrova il doppio successo a due mesi di distanza dall’ultimo sweep ottenuto proprio sul diamante dei lombardi. Dopo una sofferta vittoria per 6-5 in gara 1, arrivata con un sorpasso in extremis, i biancorossi dominano gara 2 imponendosi per 12-2 con manifesta superiorità al 7° inning. In classifica non cambia nulla: la squadra di D’Auria resta agganciata al quarto posto.

Gara 1

Al mattino il Piacenza rischia grosso. Sono infatti gli errori difensivi a fare la differenza, vanificando l’ottimo lavoro di Lovattini sul monte di lancio. A metà gara il Rho conduce 5-2 e riaffiorano gli spettri di un’altra brutta figura contro l’ultima della classe.

Al sesto inning i biancorossi rientrano in partita grazie ai singoli di Chacon, Calderon e Gardenghi, accorciando fino al 5-4. Faini, subentrato sul monte, tiene a bada l’attacco ospite e permette al Piacenza di restare in corsa. Il sorpasso, però, arriva soltanto nell’ultimo assalto: il singolo di Penaloza e soprattutto tre pesantissimi errori difensivi del Rho spalancano la strada al definitivo ribaltone, regalando ai padroni di casa una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.

Gara 2

La seconda sfida è invece senza storia. Il Rho resiste per due riprese, poi cede sotto i colpi dell’attacco piacentino. Il confronto delle valide è impietoso: 13 per il Piacenza contro le sole 4 concesse dalla coppia Acevedo-Solano.

Sugli scudi il lead-off Andrea Pancini, autore di una prestazione perfetta con 5 valide in altrettanti turni, impreziosite da un triplo. Da segnalare anche l’esordio del non ancora quindicenne Daniel Rosario, lanciato da D’Auria come battitore designato e capace di ripagare la fiducia con un ottimo 2 su 4.

La giornata si chiude nel migliore dei modi con il 12-2 al 7° inning per manifesta superiorità. Un successo che restituisce un po’ di serenità dopo le difficoltà iniziali, ma che non modifica una classifica che continua a sorridere soprattutto al Mondovì, sempre più lanciato verso i playoff.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy