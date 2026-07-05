Ciclismo – Doppio podio a Massa Finalese per la Bft Burzoni VO2 Team Pink con Giulia Costa Staricco e Anna Longo Borghini

Prosegue la dolce tradizione tra la Bft Burzoni VO2 Team Pink e la gara di Massa Finalese (Modena), corsa per Donne Juniores di inizio luglio dove anche quest’anno le “panterine” hanno fatto la voce grossa. Se nel 2025 era arrivato il colpo doppio con la modenese Alessia Orsi (vincitrice e campionessa regionale), in questa edizione la formazione diretta da Vittorio Affaticati e Krizia Corradetti ha griffato una doppia presenza sul podio.

Alle spalle della vincitrice Giulia Zambelli (Under 23 al primo anno del Team Biesse Carrera Zambelli), la formazione piacentina ha piazzato – pur correndo con una formazione ridotta in seguito alle partenze azzurre per gli Europei su pista – Giulia Costa Staricco e Anna Longo Borghini rispettivamente al secondo e al terzo posto. Per la lombarda classe 2008, primo podio stagionale, mentre la piemontese classe 2009 nipote d’arte (la zia è la leggenda Elisa Longo Borghini) festeggia la sua prima presenza della carriera tra le prime tre in categoria.

Donne Juniores Massa Finalese

1° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli) 86,4 chilometri in 2 ore e 6 minuti, media 41,143 chilometri orari

2° Giulia Costa-Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

3° Anna Longo Borghini (Bft Burzoni VO2 Team Pink)

4° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)

5° Arianna Galante (Brescia-F. Magni-Flanders Love)

6° Clarissa Laghi (Breganze Millenium)

7° Rebecca D’Apollonio (Conscio Pedale del Sile)

8° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)

9° Ambra Savorgnano (Team Ceresetto Canturino)

10° Desiree Bani (Petrucci Gauss Cycling Team).

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