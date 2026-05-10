Presentazione del volume di Beniamino Andrea “Attacco alla Banca d’Italia-La difesa di Paolo Baffi” l’11 maggio

“Attacco alla Banca d’Italia-La difesa di Paolo Baffi”: questo il titolo del volume di Beniamino Andrea Piccone che verrà presentato lunedì 11 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza. In dialogo con l’autore (wealth advisor presso Banca Generali, storico dell’economia, docente all’Università Carlo Cattaneo di Castellanza e all’Istituto Marangoni di Milano; collabora con i quotidiani La Repubblica e Milano Finanza), il prof. Valter Lazzari, componente del Consiglio di amministrazione della Banca di Piacenza.

Nel libro troviamo un’ampia ricostruzione dell’attacco politico-giudiziario che colpì Bankitalia il 24 marzo 1979. Il governatore Paolo Baffi e il vicedirettore generale Mario Sarcinelli furono accusati dalla Procura di Roma di interesse privato in atti d’ufficio e favoreggiamento personale per non aver trasmesso all’autorità giudiziaria notizie contenute in un rapporto ispettivo sul Credito Industriale Sardo, istituto di credito pubblico che aveva finanziato il gruppo chimico SIR di Nino Rovelli, oggetto di indagine da parte della magistratura. Baffi e Sarcinelli verranno prosciolti da ogni accusa l’11 giugno del 1981, ma ormai le carriere di entrambi erano state compromesse.



Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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