Volley, Serie B – Canottieri Ongina chiude con il sorriso: espugnato il PalaPanini (1-3)

Si chiude con una vittoria, la settima nelle ultime otto partite, la stagione della Canottieri Ongina Volley, che saluta l’annata sottorete con il 3-1 al PalaPanini contro i giovani di Modena Volley in un match equilibrato. Per i gialloneri di Gabriele Bruni, tre punti che portano il fatturato finale a 47 punti (16 vittorie e 10 sconfitte) che vale il quinto posto, a quattro lunghezze dalla zona play off.
Osserva coach Bruni
“Nel secondo set abbiamo perso 31-29 commettendo ben 16 errori punto. Il servizio è stato il fondamentale dove abbiamo faticato maggiormente, sebbene anche in attacco abbiamo concesso troppo contro una squadra che aveva difficoltà a ricostruire il gioco.
E’ stata una partita di fine stagione dove la testa involontariamente va verso la sosta, i ragazzi sono stati bravi; una nota di merito per Lorenzo Paratici che ha disputato una buonissima partita. Concludiamo l’annata al quinto posto, un risultato che tutti speravamo fosse diverso, ma bisogna accettare il responso del campo”.
MODENA VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 1-3
(23-25, 31-29, 20-25, 22-25)
MODENA VOLLEY: Borsari 7, Volpe 2, Curti 1, Denina 11, Balatri 8, Ajayi 20, Menchetti (L), Gatti 1, Soprani, Spina 1. N.e.: Arletti, Anceschi, Galvani (L). All.: Zanni
CANOTTIERI ONGINA: Cormio 13, Imokhai 5, Battaglia 8, Reyes 9, Cucchi 3, Mandoloni 5, Rosati (L), Boschi, Morchio 7, Ruggeri 4, Paratici 10, Sala, Stanchina (L). N.e.: Mari. All.: Bruni