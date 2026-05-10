Serie B – Ambrosetti con il buzzer beater regala la vittoria ai Bees: 84-81 all’overtime, è 2-0 su Ravenna

Dopo la vittoria in Gara 1, i Bees tornano a meno di 48 ore di distanza in campo per provare il raddoppio sulla OraSì Ravenna.

La cronaca

E’ Bottioni galleggiando in area a dare fiato alle trombe in una gara a basse percentuali all’inizio di tempo, ma Morena risponde con la tripla in semi transizione per il 6-7 al 4’.

Brigato da dentro l’area e capitan Dron con metri di spazio dall’arco fanno infuriare coach Del Re al 6’, con timeout pieno per i Bees. 9-14. Ghigo dalla punta punisce ancora Fiorenzuola con la tripla dell’11-18 al 7’, con Ambrosetti che risponde entrando nell’ultimo minuto. 16-22. Ancora Ravenna realizza dalla media distanza, chiudendo il primo quarto sopra di 8 lunghezze. 18-26.

Il mini break da 5-0 ad inizio secondo quarto è manna dal cielo per i Bees, con il PalArquato che esulta sulla tripla di Korsunov al 12’. Crespi realizza dopo il rimbalzo offensivo, con coach Paccariè costretto al timeout sul 25-26. Obljubech con la zingarata a centro area da la lancetta del vantaggio ai Bees al 14’, ma un antisportivo fischiato a Korsunov in modo cervellotico riconsegna l’inerzia a Ravenna, con il jumper dalla media di Cena che segna 30-31 al 15’.

Ancora Cena da 3 punti fa esultare la panchina di Ravenna, con Dron che al 19’ conquista di esperienza 3 liberi in una sfida dove i contatti arrivano anche sopra la media consentita. Il metro pare favorire Ravenna con il suo gioco al limite, con ancora Dron che dalla lunetta fissa il 37-46 a metà partita.

Secondo tempo

Scatta meglio al rientro dagli spogliatoi Fiorenzuola con il break da 6-0, con la squadra di coach Del Re che alza l’intensità difensiva rispetto al primo tempo. De Zardo dalla lunetta rintuzza il 46-48, con un altro fallo antisportivo fischiato a Mariani che fa ribollire il catino del PalArquato con la sua espulsione seguente.

Feliciangeli dal cuore dell’area realizza il +7 Ravenna al 27’, ma Ambrosetti risponde con la tripla immediata. De Zardo dallo scarico realizza anch’egli la sua tripla per il -1 gialloblu, ma Feliciangeli ne inventa un’altra con la mano di Crespi in faccia al 29’. 58-63.

In una intensità selvaggia, Ambrosetti è chirurgico alla lunetta e fissa il parziale all’ultimo intervallo lungo sul 63-66. Cena inaugura l’ultimo parziale con un’altra tripla con mano in faccia, ma sono ben 10 i fischi in meno di 4 minuti tra le due squadre. Korsunov fa 2/2 al 35’ per il 68-71, con Biorac che inchioda la schiacciata a rimbalzo dopo 1 minuto. 70-71.

Jakstas con un grande movimento spalle a canestro tiene a 1 possesso pieno di vantaggio Ravenna al 37’, con i Bees che perdono una palla sanguinosa al 38’ che manda in contropiede la OraSì per il 70-76 con cui coach Del Re chiama timeout pieno.

Cecchi fa un immediato 2/2 dalla lunetta per il nuovo -4, con la difesa Bees che frutta i dividendi di un 2/2 di Korsunov a 70 secondi dal termine. 74-76. Il taglio di Bottioni fa impattare con il reverse mancino sul 76-76 a 24’ secondi dalla fine, con timeout per Ravenna; Fiorenzuola difende forte, ed impatta il supplementare.

Tempo supplementare

De Zardo urla dopo la sua tripla che vale il vantaggio Bees entrando nel supplementare, con Romeo che risponde con lo spin move in area per il 79-78 in un overtime avaro di canestri. Ancora De Zardo ai liberi fa 2/2 (81-78 al 44’), con Jakstas che lo imita per il nuovo -1.

Ancora il lungo lituano della OraSì si presenta in lunetta a 50 secondi dalla fine, ma stavolta fa 1/2 per la nuova parità a quota 81. E’ Ambrosetti sulla sirena a far esplodere il PalArquato con una tripla clamorosa che consegna anche Gara 2 ai Bees. Finisce 84-81.

Fiorenzuola Bees vs Orasì Ravenna 84-81 dts

(18-26; 37-46; 63-66; 76-76)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 14, Obljubech 4, Bottioni 6, Korsunov 7, De Zardo 13, Cecchi 15, Mariani, Ceparano ne, Crespi 6, Ambrosetti 19. All. Del Re

OraSì Ravenna: Feliciangeli 12, Brigato 6, Morena 2, Ghigo 3, Paolin 5, Jakstas 18, Paiano 2, Dron 19, Cena 12, Romeo 2. All. Paccariè

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