Controlli lungo le strade della città, indentificate 216 persone: anche esercizi commerciali sotto la lente

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Roma, Viale Dante, Vicolo Barozzieri, Via Negri, Via Alberoni Viale Pubblico Passeggio) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 216 persone, di cui 69 con precedenti di polizia, controllati 60 veicoli.

Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri (per un totale di 9 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Cavalli e Piazza Duomo estendendoli anche nelle zone di Piazzale Sant’Antonino e Piazzale Roma.

Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 96 persone, di cui 29 con precedenti di Polizia, controllati 2 esercizi commerciali.

In seguito ai controlli effettuati sul Pubblico Passeggio, nella giornata dell’08 maggio 2026, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di una cittadina straniera di anni 46, che è stata immediatamente espulsa ed accompagnata presso il C.P.R. di Roma per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

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