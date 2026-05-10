Baseball – Piacenza sbanca Rho: l’unica squadra imbattuta in tutta la Serie B

Ancora una doppietta per il Piacenza Baseball, che consolida il primato in classifica espugnando il campo di Rho Baseballcon i punteggi di 6-5 e 13-1. Come già accaduto altre volte in stagione, i biancorossi soffrono in una gara — gara 1 vinta ai supplementari — per poi dilagare nella successiva, chiusa al 7° inning per manifesta superiorità.

Gara 1

Non è stato un bel Piacenza quello sceso in campo nel pomeriggio, capace di vincere ma di capitalizzare solo in minima parte quanto costruito. Il tabellino finale potrebbe far pensare a una gara dominata dai biancorossi — 11 valide contro appena 2 dei padroni di casa — ma la squadra di D’Auria paga la scarsa lucidità nei momenti decisivi, sprecando diverse occasioni favorevoli.

Così, al 5° inning, Rho si ritrova sorprendentemente avanti 3-1, alimentando il timore di una clamorosa beffa. Nel 6° inning il doppio di Josè Perez e il singolo di D’Auria riportano il risultato in parità sul 3-3, allontanando i cattivi presagi. Nel 7°, però, due valide producono un solo punto, con un doppio gioco che spegne sul nascere ogni possibilità di allungo.

Rho trova un altro punto e si arriva così al nono inning sul 4-4, con parecchie recriminazioni in casa piacentina. I supplementari si aprono finalmente con un Piacenza più cinico: il singolo di uno straordinario Josè Perez — autore di un 4 su 5 con due doppi — e la volata di sacrificio di Zironi valgono il 6-4. Il disperato assalto finale dei rhodensi produce soltanto un punto, con l’ultima eliminazione che arriva a soli 27 metri dal pareggio.

Il dugout biancorosso può così tirare un sospiro di sollievo, applaudendo le eccellenti prove dei lanciatori Faini e Solano, decisivi nel contenere l’attacco lombardo e nel permettere la sofferta rimonta.

Gara 2

Si gioca sotto i riflettori, ma il miglior Acevedo visto finora spegne ben presto le mazze di casa. Contro un Rho piuttosto innocuo, il Piacenza fatica inizialmente a carburare. Al 3° inning il punteggio è ancora sull’1-1, ma il triplo di Josè Perez nel 4° — protagonista di una giornata straordinaria — spalanca la strada al 3-1 biancorosso.

I colpi decisivi arrivano tra il 6° e il 7° inning, con due attacchi da cinque punti ciascuno che testimoniano tutta la potenza offensiva piacentina. Sei le valide complessive nelle due riprese, con protagonisti i doppi di Marelli e Penaloza.

Sul 13-1, Rho è costretto ad arrendersi per manifesta inferiorità, inchinandosi a un Piacenza che, pur concedendosi qualche pausa di troppo, dimostra ancora una volta di non essere capolista per caso.

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