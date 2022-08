Auto con a bordo cinque persone sbanda e finisce in una scarpata al Passo del Penice, ferito anche un bambino – FOTO

Tanta paura ma per fortuna conseguenze non gravi ieri sera lungo la strada che conduce al Monte Penice. Una famiglia composta da cinque persone, tra cui anche un bambino, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda quando, per motivi da chiarire, la vettura è uscita di strada terminando il viaggio in una profonda scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio: delicatissimo e complesso il loro lavoro per raggiungere la vettura. Una volta scesi in fondo alla scarpata sono riusciti a liberare gli occupanti e riportarli in strada, per poi affidarli alle cure degli operatori del 118. Come detto, fortunatamente nessuno versa in gravi condizioni.

Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.