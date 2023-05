Auto esce di strada e finisce nel canale, donna bloccata nell’abitacolo e liberata dai vigili del fuoco. I fatti sono accaduti ieri sera nella zona di Montale, lungo la via Emilia. L’uomo al volante, per motivi da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura uscendo di strada e terminando la propria corsa in un canale. A bordo, insieme a lui, anche un uomo e una donna, quest’ultima seduta sui sedili posteriori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente e l’altro uomo sono riusciti a lasciare l’abitacolo, mentre la donna è rimasta incastrata con una gamba. I pompieri l’hanno aiutata a lasciare la vettura per poi affidarla alle cure degli operatori della Croce Bianca i quali hanno trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. A parte una profonda ferita alla gamba, la donna non ha riportato lesioni preoccupanti.