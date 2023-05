Variazione di bilancio, il centrodestra attacca la giunta: “Programma senza progettualità, non avete una visione”. Plauso invece dai Liberali

Variazione di bilancio al centro del consiglio comunale di questo pomeriggio. E tornano le scintille tra maggioranza e opposizione. In apertura è stato l’assessore al Bilancio e vicesindaco Marco Perini a tracciare il quadro della situazione. In sostanza il Comune di Piacenza si trova con un avanzo di bilancio di 11,5 milioni di euro (per la precisione 11 milioni e 571 mila euro). Perini ha illustrato gli investimenti che il Comune intende effettuare con questo tesoretto, escludendo 1 milione e 124 mila euro destinati alla spesa corrente.

Il programma degli investimenti

I restanti oltre 10 milioni, invece, saranno impiegati appunto per una serie di progetti. I più ingenti riguardano la riqualificazione della biblioteca Passerini Landi, con 6 milioni e 630 mila euro (5 milioni e 800 mila euro da contributi esterni). Poi la sistemazione di Spazio Due mirata a trasformare l’area di via XXIV Maggio in un centro interculturale / hub di comunità: operazione per la quale si prevede un costo di 892 mila euro (700 mila euro dalla Regione). Altro intervento cospicuo riguarda l’edilizia scolastica con una serie di interventi in particolare nelle scuole Caduti e Farnesiana, interventi per un totale di circa 700 mila euro. Altri progetti riguardano la riorganizzazione degli uffici comunali, per la quale sono previsti 140 mila euro. Lo studio di progettazione per il recupero delle scuderie di Piazza Cittadella, per il quale si prevede una spesa di 175 mila euro. La pista ciclopedonale dal centro storico al Po, per un totale di 163 mila euro. Queste sono alcune delle iniziative della giunta comunale (nell’audio di seguito l’intervento integrale di Marco Perini).

Le repliche

Iniziative che però hanno sollevato più di un dubbio tra i banchi della minoranza di centrodestra. Massimo Trespidi accusa la giunta di non avere una progettualità. Con riferimento alla variazione di Bilancio, parla di una “torta pasticciata e interventi programmati senza una visione”. Secondo Trespidi l’amministrazione fa un esagerato affidamento ai contributi esterni. Infine, secondo il consigliere di opposizione, troppo poco è stato riservato ai progetti da PNRR.

Parole ribadite da Patrizia Barbieri, che parla di una manovra priva di progettualità. Inoltre sia Barbieri che Luca Zandonella (Lega) sottolineano come la manovra dimostrerebbe quanto sia stato inutile aumentare l’IRPEF. Fratelli d’Italia ha annunciato la non partecipazione al voto accusando l’amministrazione di non aver tenuto in conto le proposte della minoranza.

A difesa dell’operato della giunta, ovviamente il Pd con il capogruppo Andrea Fossati che sottolinea il tentativo da parte della giunta di riorganizzare la macchina comunale rendendola più efficiente e “in grado di spendere meglio le risorse”. Ma non è solo il Pd a mostrare apprezzamento per la manovra. Anche i Liberali, con Filiberto Putzu, hanno parlato di un cambio di passo rispetto al passato.