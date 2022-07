Autobus di grandi dimensioni in centro storico a Piacenza

Certamente sostituire le macchine che servono il centro storico di Piacenza da parte di SETA richiederebbe investimenti di capitale piuttosto consistenti ma certamente ne varrebbe la pena. Anche perché i bus viaggiano quasi sempre semi vuoti.

Navette elettriche di dimensioni contenute a cadenza frequente all’interno delle mura Farnseiane e magari anche gratuite migliorerebbero notevolmente la qualità della vita e diminuirebbero i livelli di monossido di carbonio nella zona a traffico limitato. La ZTL diventa inutile se al suo interno non si riduce al minimo l’utilizzo di motori a combustione.

So che la Sindaca Katia Tarasconi è sensibile a questa tematica, forse potrebbe anche esaminare l’ipotesi di chiudere al traffico i due estremi della ZTL: via Cavour, come si vede dal filmato, e il tratto finale di Corso Vittorio Emanuele che ospitano molti locali e negozi.

Alessandro Bersani