Autunno Pavese 2026 dal 2 al 5 ottobre a Palazzo Esposizioni di Pavia. Quattro grandi protagonisti della cucina e della divulgazione gastronomica italiana, nuove esperienze, una competizione dedicata al risotto e un appuntamento che porterà Autunno Pavese anche sul Ticino. Sono alcuni dei contenuti della 72ª edizione di Autunno Pavese, che dal 2 al 5 ottobre tornerà a Palazzo Esposizioni di Pavia, affiancata da Autunno Pavese in Tour, in programma dal 19 settembre all’11 ottobre tra Pavese, Oltrepò e Lomellina.

Promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia attraverso CMP SviluppoImpresa, la 72ª edi-zione conferma “L’Impronta del Gusto” come filo conduttore e compie un ulteriore passo nel proprio percorso di evoluzione, con una proposta costruita per mettere in relazione prodotti, cultura gastronomica, esperienza, divulga-zione e promozione del territorio.

L’edizione 2026 si inserisce inoltre nel nuovo assetto del sistema camerale: dopo l’accorpamento della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, anche le Aziende Speciali sono confluite in CMP SviluppoImpresa, raffor-zando le occasioni di relazione tra imprese, produzioni ed eccellenze dei tre territori.

I COOKING SHOW: MAINARDI, PAPPAGALLO, FUSCA E KNAM

La principale novità dell’edizione 2026 è la presenza di Andrea Mainardi, Luca Pappagallo, Federico Fusca ed Ernst Knam, protagonisti dei quattro cooking show in programma durante la Fiera.

Venerdì 2 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30, apre Andrea Mainardi, chef, ristoratore e volto televisivo, con un percor-so professionale che lo ha portato anche all’Albereta di Gualtiero Marchesi sotto la guida di Andrea Berton.

Sabato 3 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30, sarà la volta di Luca Pappagallo, pioniere della cucina sul web, fondatore di Cookaround e Casa Pappagallo e oggi punto di riferimento per una community di circa quattro milioni di follower.

Domenica 4 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30, protagonista Federico Fusca, chef e food creator, volto di “È sempre mezzogiorno” e di diversi format televisivi dedicati alla cucina.

Lunedì 5 ottobre, dalle 21.00 alle 22.30, chiude Ernst Knam, maestro della pasticceria e volto televisivo tra i più conosciuti, già capo pasticcere nel ristorante di Gualtiero Marchesi.

Quattro personalità e quattro modi diversi di raccontare la cucina, accomunati dalla capacità di trasformare la prepa-razione di un piatto in un momento di spettacolo, divulgazione e incontro con il pubblico.

EDOARDO RASPELLI MEDIA PARTNER DI AUTUNNO PAVESE 2026

Ad accompagnare il racconto di Autunno Pavese 2026 sarà anche Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastrono-mico, media partner della 72ª edizione. Il suo coinvolgimento rafforza il percorso di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e del territorio attraverso una delle voci storiche e più riconoscibili della divulgazione gastrono-mica italiana.

UN PROGRAMMA TRA MASTERCLASS, DEGUSTAZIONI E LABORATORI

Accanto ai cooking show, la Fiera proporrà masterclass, degustazioni guidate, incontri, laboratori “mani in pa-sta”, attività per bambini e momenti di approfondimento. Nelle quattro giornate si alterneranno appuntamenti dedicati al vino, alla birra, ai prodotti tipici, alla cucina e alle produzioni dei territori.

Una novità riguarda anche le modalità di partecipazione: a differenza dello scorso anno, non sarà più necessaria la registrazione preventiva. La partecipazione agli eventi è libera fino ad esaurimento posti, rendendo più semplice e immediata la partecipazione del pubblico.

Il calendario degli appuntamenti è in costante aggiornamento.

TRE AREE PER RACCONTARE IL GUSTO

La proposta gastronomica della Fiera sarà articolata in tre aree, ciascuna con una propria identità: Area Risotti & Sapori, Piazza del Gusto e Mixology & Assaggi d’Autunno.

Area Risotti & Sapori sarà dedicata al riso, uno dei prodotti simbolo del territorio, proposto attraverso preparazioni e interpretazioni diverse. Piazza del Gusto sarà invece il luogo in cui le produzioni incontrano direttamente il pubblico, trasformandosi in piatti preparati al momento e proposti in degustazione. Mixology & Assaggi d’Autunno riunirà infine proposte legate al bere miscelato, alle degustazioni e agli abbinamenti, ampliando il racconto del gusto anche al mondo delle bevande.

La manifestazione si estenderà inoltre agli spazi esterni di Palazzo Esposizioni, dove faranno il loro debutto i food truck, ampliando ulteriormente l’offerta della Fiera.

DEBUTTA “RISOTTO D’AUTORE”

Tra le novità della domenica arriva la prima edizione de “La sfida dei professionisti – Risotto d’Autore”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Pavia. Il pubblico potrà partecipare scegliendo tra due turni: ore 12.00 e

13.30 (senza obbligo di prenotazione).

Una vera competizione riservata a chef, cuochi, ristoratori e professionisti della cucina: da otto a dieci concorrenti si sfideranno individualmente nella preparazione di un risotto espresso, utilizzando esclusivamente il utilizzando esclusivamente il riso Carnaroli da Carnaroli pavese e ingredienti stagionali e territoriali italiani. Quaranta minuti a disposizione per ciascuna prova e una giuria tecnica chiamata a valutare cottura, gusto ed equilibrio, qualità dei prodotti, mantecatura e presentazione.

Al concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sarà assegnato il titolo di “Miglior Risotto della prima edizione”. Un appuntamento che mette al centro uno dei prodotti identitari della provincia di Pavia insieme alla pro-fessionalità, alla tecnica e alla creatività di chi ogni giorno trasforma le materie prime in cucina.

CON “AP SUL TICINO” LA MANIFESTAZIONE INCONTRA IL FIUME

Autunno Pavese 2026 amplia la propria proposta anche oltre Palazzo Esposizioni con “AP sul Ticino”, l’appunta-mento collaterale in programma domenica 4 ottobre che abbinerà la navigazione sul fiume a una degustazione a bordo di vini dell’Oltrepò Pavese, salumi e formaggi.

Sono previste quattro partenze, alle 13.00, 14.15, 15.30 e 16.45, dall’Imbarcadero di Pavia in Lungo Ticino Sforza. Ogni navigazione avrà una durata di circa un’ora, oltre al tempo necessario per le operazioni di imbarco e sbarco, e una capienza massima di 25 persone. La partecipazione sarà gratuita, previa registrazione sul sito di Autunno Pavese, per chi sarà in possesso del biglietto della Fiera valido per la giornata di domenica 4 ottobre.

Un’esperienza che unisce enogastronomia e territorio, offrendo al pubblico un’occasione diversa per vivere Pavia e il suo fiume durante la giornata di Autunno Pavese.

STAI2 PORTA IN FIERA IL TEMA DELL’ACCESSIBILITÀ

Autunno Pavese ospiterà anche le attività del progetto STAI2 nell’Area Impronta STAI – Un Turismo Accessibile e Inclusivo, dedicato al turismo accessibile e all’inclusione nelle province di Pavia e Sondrio. L’obiettivo è mostrare come luoghi, servizi ed esperienze possano diventare più facilmente fruibili da tutti.

Durante la Fiera saranno presentati esempi concreti, tecnologie e progetti legati all’accessibilità: dalle soluzioni pen-sate per il turismo, lo sport e il tempo libero agli interventi dell’Università di Pavia per migliorare la fruibilità degli edifici del centro storico e della Greenway. Sono inoltre previsti momenti dedicati alla comunicazione accessibile e agli strumenti utili alle persone sorde, con il coinvolgimento di Fondazione Triulza ETS, ANFFAS Lombardia, Uni-versità di Pavia, ENS Lombardia e Provincia di Pavia.

LA FIERA E IL TERRITORIO, LE DUE ANIME DI AUTUNNO PAVESE

Se Palazzo Esposizioni rappresenta il cuore della manifestazione, Autunno Pavese in Tour continua a portare “L’Im-pronta del Gusto” direttamente nei luoghi in cui le eccellenze nascono.

Dal 19 settembre all’11 ottobre, aziende agricole, cantine, produttori e realtà della ristorazione tra Pavese, Oltrepò e Lomellina apriranno le proprie porte al pubblico con esperienze, degustazioni e incontri. Non un semplice calendario di appuntamenti, ma un itinerario diffuso che permette di conoscere prodotti, persone, competenze e storie impren-ditoriali direttamente nei luoghi della produzione.

Fiera e Tour si confermano così le due anime complementari di Autunno Pavese: da una parte il grande appunta-mento di Palazzo Esposizioni, dall’altra il territorio vissuto e raccontato attraverso le sue imprese. Un modello che consente alla manifestazione di mantenere salde le proprie radici e, allo stesso tempo, di continuare a rinnovare linguaggi, contenuti e occasioni di incontro.

GARAVAGLIA: «UN’EDIZIONE CHE METTE AL CENTRO IMPRESE, TERRITORIO E PUBBLICO»

«Autunno Pavese è una manifestazione con una storia importante, ma il suo valore sta anche nella capacità di con-tinuare a evolvere. Per l’edizione 2026 abbiamo lavorato per rafforzarne l’identità e, allo stesso tempo, arricchire l’esperienza del pubblico, costruendo una proposta che affianca alle imprese e ai produttori nuovi contenuti, grandi protagonisti della cucina italiana, degustazioni, laboratori e occasioni di approfondimento.

Le imprese restano il cuore di Autunno Pavese: sono loro, con i prodotti, le competenze e le storie che rappresen-tano, a dare sostanza alla manifestazione. Il compito di CMP SviluppoImpresa è creare le condizioni perché questo patrimonio possa essere conosciuto, raccontato e messo in relazione con pubblici sempre più diversi.

La 72ª edizione vuole quindi tenere insieme la forza della tradizione e la capacità di rinnovarsi, valorizzando il ter-ritorio pavese e, nel nuovo quadro camerale, favorendo anche il dialogo con le eccellenze di Cremona e Mantova. È questo il percorso che vogliamo continuare a costruire: una manifestazione capace di crescere senza perdere la propria identità», dichiara Silvia Garavaglia, presidente di CMP SviluppoImpresa.

POLI: «AUTUNNO PAVESE È UNO STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE PER TUTTO IL SISTEMA ECONOMICO»

«Autunno Pavese rappresenta un patrimonio importante non soltanto per Pavia, ma per l’intero sistema economico che oggi fa riferimento alla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia. È una manifestazione che nasce dalla valorizzazione delle produzioni e delle imprese e che, proprio per questo, interpreta pienamente una delle funzioni fondamentali della Camera di Commercio: creare occasioni di crescita, relazione e visibilità per il tessuto imprendi-toriale dei territori.

La nuova dimensione camerale ci offre oggi l’opportunità di mettere maggiormente in connessione esperienze, fi-liere e competenze di Cremona, Mantova e Pavia, mantenendo al tempo stesso forte l’identità di ciascun territorio. Autunno Pavese va esattamente in questa direzione: parte dalle eccellenze agroalimentari, dalla ristorazione e dalle produzioni locali, ma le inserisce in un progetto più ampio che parla anche di turismo, promozione territoriale, cul-tura d’impresa e sviluppo economico.

La sfida è fare in modo che una manifestazione con oltre settant’anni di storia continui a essere non soltanto una grande vetrina, ma anche uno strumento concreto al servizio delle imprese, capace di generare relazioni, nuove opportunità e una conoscenza sempre più forte tra territori che oggi fanno parte dello stesso sistema camerale», sottolinea Aldo Poli, vicepresidente della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia.

RASPELLI: «IL COMPLEANNO NUMERO 72 DELL’AUTUNNO PAVESE MI RIEMPIE DI EMOZIONE E COMMOZIONE»

Il legame di Edoardo Raspelli con il territorio pavese è anche profondamente personale. Nella sua testimonianza, il media partner della 72ª edizione ripercorre ricordi, luoghi, prodotti e protagonisti che hanno accompagnato la sua storia familiare e professionale.

«Il compleanno numero 72 dell’Autunno Pavese – dice Edoardo Raspelli – mi riempie di emozione e commozione, tra ricordi personali e professionali.

Edoardo Raspelli, mio nonno, tenente dei Carabinieri Reali che comandò la caserma di Stradella e che suonava la locale celebre fisarmonica che ho ancora. Le mie gite da bambino a gustare i marubei che preparavo il 19 marzo per il mio papà, Giuseppe, e poi le offelle di Parona, i piatti del Gallo di Stradella. E la gola professionale: il salame di Varzi, l’oca di Mortara, lo storione ed il caviale di Cassolnovo…

Ricordiamo, inoltre, che a Pavia nasce la straordinaria torta Paradiso della pasticceria Vigoni e il suo titolare è tutt’og-gi Presidente dell’associazione nazionale Locali Storici d’Italia.

Certosa di Pavia mi prese per la gola con gli antichi ristoranti Chalet della Certosa e Vecchio Mulino, tra Gianni Brera e Piero Bolfo, ma mi insegnò anche il mondo del vino con le ore passate all’Enoteca Regionale della Lombardia.

A Fortunago è nata la splendida associazione I Borghi Più Belli d’Italia, a Voghera e a Gropello Cairoli, tra riso e lec-cornie, è nato il concorso Miss La Più Bella del Mondo con la mia fascia di Miss Senza Trucco. Brallo di Pregola vuol dire la scuola del grande tennis e Garlasco i balli alle Rotonde…

E poi il territorio con i suoi grandi ristoranti di ieri e di oggi: a Montescano Al Pino di Mario Musoni e Le Robinie dove ha fatto i primi passi il sommo Enrico Bartolini, il Castagni di Vigevano, Guallina a Mortara, il Capriccio di Gropello Cairoli, a Rognano la Cascina Vittoria, a Varzi La Sorgente e la Locanda, Il Guado di Salice Terme, il Caminetto di Ri-vanazzano, Bazzini a Canneto Pavese, Colombi a Montù Beccaria, Chierico il Ticino a Carbonara al Ticino, a Montalto Pavese il Cella di Montalto, a Pavia Moderno, L’Osteria del Naviglio, a Cozzo Lomellina Il Castello, sede del grande frate Eligio, a Santa Maria della Versa l’Hosteria del Casale dell’indimenticabile firma del vino pavese nel mondo, Antonio duca Denari.

A Pavia come non ricordare quel Ferrari da Tino dove mi fidanzai con Clara (nata a Voghera) che sposai…».

ORARI DI APERTURA DELLA FIERA

Venerdì 2 ottobre : 17.00 – 24.00

: 17.00 – 24.00 Sabato 3 ottobre : 16.00 – 24.00

: 16.00 – 24.00 Domenica 4 ottobre : 10.00 – 24.00

: 10.00 – 24.00 Lunedì 5 ottobre: 17.00 – 24.00

Il calendario aggiornato della Fiera, insieme agli appuntamenti e alle modalità di partecipazione alle singole iniziative, è disponibile e in costante aggiornamento sul sito ufficiale di Autunno Pavese.