Il titolare minaccia il cliente col coltello, bar di via Torricella chiuso per dieci giorni dalla questura

Continua l’attività di prevenzione della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Piacenza, che ha provveduto, nella giornata del 31 luglio u.s., ad emettere e notificare un Provvedimento di chiusura temporanea ai sensi dell’articolo 100 T.U.L.P.S., per giorni 10 a firma del Questore, a carico del gestore di un bar ubicato nella zona di via Torricella, di recente teatro di gravi episodi che hanno dimostrato l’esistenza di un evidente pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini, tale da giustificare l’adozione della chiusura temporanea.
In particolare, la sospensione dell’attività si è resa necessaria dopo un intervento effettuato dalla Squadra Volante nella giornata di martedì 28 luglio u.s., a seguito di un’aggressione posta in essere dal titolare del bar che, armato di coltello, minacciava di morte un avventore, poco prima lamentatosi della scarsa qualità del cibo servito, cercando altresì di sottrargli il telefono cellulare per impedirgli la chiamata alle FF.OO., fatti per i quali veniva denunciato per il reato di minaccia aggravata.
Per questo motivo, rilevando che i fatti accaduti presso il predetto esercizio commerciale, rivestono carattere di particolare allarme sociale e costituiscono un oggettivo pericolo per la pubblica sicurezza, per prevenire ulteriori situazioni che potrebbero ancora rappresentare una minaccia per la collettività, è stato adottato il provvedimento di chiusura della durata di 10 giorni.