“Anch’io sono la protezione civile”, a Pianello il campo estivo della Croce Rossa: al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al campo estivo “Anch’io sono la Protezione Civile”, in programma dal 1° al 6 settembre in località Chiarone, a Pianello Val Tidone.

L’iniziativa, rivolta a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni, offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una settimana all’insegna della scoperta, della condivisione e della cittadinanza attiva, avvicinandosi al mondo della Protezione Civile e del volontariato.

Attraverso esercitazioni, giochi e momenti di confronto, i partecipanti impareranno comportamenti utili per la sicurezza personale, la tutela dell’ambiente e la cura della comunità. Le attività coinvolgeranno il gruppo di Protezione Civile della Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza, tra cui gli Operatori Polivalenti di Salvataggio in Acqua (OPSA) e l’Unità Cinofila.

Sono inoltre previsti incontri e attività con enti esterni, tra cui Carabinieri, Guardie forestali e Vigili del Fuoco. Sarà un’occasione per conoscere da vicino il lavoro di chi interviene nelle emergenze e contribuisce ogni giorno alla sicurezza e alla tutela del territorio.

La partecipazione al campo è completamente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a campo.scuola@cripiacenza.it oppure contattare Alice al numero 392 3782560.

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