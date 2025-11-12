Bar espone tempi di permanenza al tavolo, Lertora di Confesercenti: “Serve buon senso, non si può usare il locale come casa propria” – AUDIO

Bar espone tempi di permanenza al tavolo, Lertora di Confesercenti: “Serve buon senso, non si può usare il locale come casa propria“. L’esponente dell’associazione di categoria piacentina è intervenuto a Radio Sound su uno dei temi più dibattuti del momento.

La scelta del bar di Torino è stata probabilmente dettata dal comportamento di qualche cliente con il desiderio di stare seduto a lungo consumando pochissimo, a volte solo un caffè. I titolari hanno deciso di concedere 15 minuti, per la colazione, 45 minuti per il pranzo e 60 per l’aperitivo, ringraziando i clienti per “la collaborazione e la comprensione”.

Una provocazione?

“Probabilmente si, però io essendo anche presidente regionale e confrontandomi spesso con i colleghi, c’è chi ha lo stesso problema. Ad esempio a Bologna nella zona universitaria, perché giustamente danno il wifi gratuito a chi deve studiare, lavorare, però è chiaro che non si può usare un locale come casa propria. Non posso arrivare la mattina, prendere caffè e brioche e stare lì fino a mezzogiorno, perché magari il locale è piccolo, ha pochi tavoli e limito l’afflusso di clientela.

E’ un problema a volte anche per qualche locale piacentino

La verità è che negli anni i bar sono sempre più piccoli. In particolare perché hanno ridotti i metri semplicemente perché devono ridurre i costi. Pensando a questo è chiaro che la possibilità di stazionare per tanto tempo in un tavolo è sempre minore. Ad esempio in un locale da 30 posti sedere è palese che devo dare la possibilità di girare ai clienti per la colazione, mangiare o fare l’aperitivo.

