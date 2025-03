Nuoto – Vittorino da Feltre, ancora un oro e un argento ai Regionali

Si chiude con un bilancio complessivo di otto medaglie – tre d’oro, altrettante di bronzo e due d’argento – la partecipazione della squadra di nuoto della Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di categoria, conclusisi nei giorni scorsi con la seconda parte delle gare andate in scena a Monza (prove femminili) e a Milano (maschili). La prima parte, quindici giorni fa, aveva visto la squadra biancorossa mettersi in luce con i due ori nei 100 e 200 dorso, l’argento nei 200 stile libero e il bronzo nei 400 misti vinti conquistati da Giovanni Cornelli (categoria Ragazzi 2009) e con i due bronzi vinti da Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) nei 100 e nei 200 dorso. La seconda e conclusiva parte dei regionali ha portato in dote alla Vittorino un altro oro e un altro argento.

Ludovica Bonini: oro e titolo regionale

Oro e titolo regionale, nella seconda e conclusiva parte, per Ludovica Bonini (Senior) che nella gara dei 50 rana si è imposta nettamente chiudendo con l’ottimo tempo di 32”,43; per la Bonini anche il quarto posto finale nei 200 rana (2’40”,34). Sempre in ambito femminile da segnalare anche il sesto posto di Lucrezia Dordoni (Junior) nei 100 stile libero (58”,63), il diciannovesimo di Adele Mosso (Ragazze 2012) nei 200 farfalla (2’48”,44), il nono posto nei 50 rana (34”,84) e l’undicesimo nei 200 rana (2’43”,00) di Giulia Chiappini (Junior 2009).

Da segnalare anche le staffetta 4×100 mista categoria Ragazze composta da Elena Castignoli, Gaia Sebastiani, Adele Mosso e Ginevra Galeazzi, quella Junior formata da Giulia Ghidoni, Sara Griziotti, Ilaria Boiardi e Lucrezia Dordoni, quella della categoria Cadette con Letizia Brambilla, Giulia Chiappini, Diletta Franchi e Maria Foppiani, e la 4×200 stile libero Ragazze con Adele Mosso, Ilaria Boiardi, Livia Cassinari e Ginevra Galeazzi.

Giovanni Cornelli è d’argento

L’argento della seconda e conclusiva parte dei regionali se l’è infilato al collo Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009), secondo nei 100 stile libero (53”,32) e successivamente quinto nei 400 stile libero (4’05”,22). Settimo posto nei 200 rana Junior 2008 (2’22”,07) e ottavo nei 50 rana (30”,52) per Federico Pozzi, quattordicesimo posto per Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) nei 100 farfalla (1’02”,27), diciannovesimo per Christopher Malvermi (Junior) nei 200 farfalla (2’12”,76) e diciassettesima posizione per la 4×100 mista Ragazzi formata da Alessandro Barbazza, Giovanni Cornelli, Riccardo Bertolini e Raffaele Noè.

Le prossime gare

Il prossimo fine settimana tre atleti della Vittorino da Feltre saranno in gara a Riccione ai Criteria italiani giovanili: Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009) nelle gare dei 100 e 200 dorso, 200 e 400 stile libero, Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) nei 100 e 200 dorso e Lucrezia Dordoni (Junior) nei 50 stile libero.